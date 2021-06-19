В Ужгороде произошел масштабный пожар в таборе ромов: пожарные ехали полчаса (видео)

В Ужгороде произошел серьезный пожар в лагере ромов в микрорайоне Шахта. На место происшествия прибыли пожарные, полицейские и бригады "скорой". По предварительной информации, причиной возгорания стал поджог.
Об этом рассказал журналист Виталий Глагола в своем Telegram.
Огонь этой ночью охватил большой участок в таборе ромов вблизи тубдиспансера, пламя быстро разрасталось, и вскоре пожар приобрел серьезные масштабы.
По словам журналиста, пожарные не приезжали на вызов более получаса, хотя к тому времени на место уже прибыли и правоохранители, и кареты неотложек.
"Есть ровные, есть ровнее", - вспомнил он фразу из произведения Джорджа Оруэлла "Скотный двор".
По словам местных жителей, происшествие случилось из-за того, что один из ромов поджег свой дом, добавил Глагола.
Также он опубликовал фото и видео с места крупного пожара.
В настоящее время информация об инциденте уточняется. Полиция выясняет детали и опрашивает свидетелей.
Сведений о пострадавших пока нет.
В пресс-службе ГСЧС и полиции в Закарпатской области на момент публикации материала о пожаре в таборе ромов ничего не сообщается.
Видео: в Ужгороде произошел большой пожар в таборе ромов
Ранее сообщалось, что в метро Киева пытались потушить пожар шваброй, и в сеть попало эпичное видео такой попытки справиться с огнем.
Напомним, в 2018 году на Закарпатье сгорел детский сад ромов в селе Большая Добронь.