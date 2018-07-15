На Закарпатье сгорел детский сад ромов

Полиция проверяет версию поджога и проводит экспертизу

В селе Большая Добронь Закарпатской области ночью 15 июля сгорело здание детского сада в ромском поселении. Об этом сообщает Mukachevo.net.

Издание отмечает, что местные ромы рассказали, что не исключают умышленный поджог с учетом последних событий.

В свою очередь, на сайте ГУ Нацполиции Закарпатской области сообщается, что пожар произошел в культовом здании. Полиция не обнаружила следов, которые бы указывали на умышленный поджог.

"Полиция не обнаружила следов, которые бы указывали на умышленный поджог. Для выяснения точной причины возгорания будет проведена соответствующая экспертиза, именно по этой причине начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции

Напомним, 9 июля одного из подозреваемых в нападении на лагерь ромов в Львове отпустили под домашний арест.