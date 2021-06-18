В метро Киева пытались потушить пожар шваброй: в сеть попало эпичное видео
В киевском метрополитене произошел небольшой пожар, который работники подземки взялись тушить шваброй.
Видео инцидента разместили в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.
Инцидент произошел утром в пятницу, 18 июня, на станции метро "Золотые ворота". Под потолком произошло небольшое возгорание. Искры сыпались сверху прямо на головы пассажирам.
Люди сначала перемещались и не реагировали на возгорание, а потом один неравнодушный прохожий встал в туннеле перехода и предупреждал о том, что впереди опасность.
Однако больше всего очевидцев происшествия поразили действия работников метрополитена. Через несколько минут после возгорания прибежал рабочий со шваброй и начал гасить пожар тряпкой. Эпичную борьбу с огнем сняли на видео.
"Техника гашения пожара в столичной подземке просто впечатляет. Киев, станция метро "Золотые ворота", - сказано в подписи к видео.
Пожар в метро Киева
В комментариях к видео мнения пользователей разделились. Некоторые отметили, что рабочий метро все сделал правильно, а некоторые возмутились техникой безопасности в метрополитене.
- Уборщик поступил правильно, приступил к тушению всеми доступными средствами, не растерялся. К метрополитену конечно есть вопросы.
- Украинские инновации. Не то, что в Европе.
- Сгорело миллиона на два, нужно больше швабр – точно цену до 20 гривен поднимут.
- Молодец мужчина, который стал в центре, и, судя по всему, предупреждал людей.
- Работник метро – красава, не растерялся в такой ситуации.
- Нанотехнологии.
- А где киевский метрополитен закупает такие тряпки?
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