В метро Киева пытались потушить пожар шваброй: в сеть попало эпичное видео

Инцидент произошел утром в пятницу, 18 июня, на станции метро "Золотые ворота". Под потолком произошло небольшое возгорание. Искры сыпались сверху прямо на головы пассажирам.

Люди сначала перемещались и не реагировали на возгорание, а потом один неравнодушный прохожий встал в туннеле перехода и предупреждал о том, что впереди опасность.

Однако больше всего очевидцев происшествия поразили действия работников метрополитена. Через несколько минут после возгорания прибежал рабочий со шваброй и начал гасить пожар тряпкой. Эпичную борьбу с огнем сняли на видео.

"Техника гашения пожара в столичной подземке просто впечатляет. Киев, станция метро "Золотые ворота", - сказано в подписи к видео.

Пожар в метро Киева

В комментариях к видео мнения пользователей разделились. Некоторые отметили, что рабочий метро все сделал правильно, а некоторые возмутились техникой безопасности в метрополитене.