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В метро Киева пытались потушить пожар шваброй: в сеть попало эпичное видео

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Киев, Пятница 18 июня 2021 11:02
В метро Киева пытались потушить пожар шваброй: в сеть попало эпичное видео Фото: В метро Киева произошел пожар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В киевском метрополитене произошел небольшой пожар, который работники подземки взялись тушить шваброй.

Видео инцидента разместили в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел утром в пятницу, 18 июня, на станции метро "Золотые ворота". Под потолком произошло небольшое возгорание. Искры сыпались сверху прямо на головы пассажирам.

Люди сначала перемещались и не реагировали на возгорание, а потом один неравнодушный прохожий встал в туннеле перехода и предупреждал о том, что впереди опасность.

Однако больше всего очевидцев происшествия поразили действия работников метрополитена. Через несколько минут после возгорания прибежал рабочий со шваброй и начал гасить пожар тряпкой. Эпичную борьбу с огнем сняли на видео.

"Техника гашения пожара в столичной подземке просто впечатляет. Киев, станция метро "Золотые ворота", - сказано в подписи к видео.

Пожар в метро Киева

В комментариях к видео мнения пользователей разделились. Некоторые отметили, что рабочий метро все сделал правильно, а некоторые возмутились техникой безопасности в метрополитене.

  • Уборщик поступил правильно, приступил к тушению всеми доступными средствами, не растерялся. К метрополитену конечно есть вопросы.
  • Украинские инновации. Не то, что в Европе.
  • Сгорело миллиона на два, нужно больше швабр – точно цену до 20 гривен поднимут.
  • Молодец мужчина, который стал в центре, и, судя по всему, предупреждал людей.
  • Работник метро – красава, не растерялся в такой ситуации.
  • Нанотехнологии.
  • А где киевский метрополитен закупает такие тряпки?

Напомним, ранее мы писали о том, что в метро Киева обнаружили уникальные микробы и бактерии.

А также рассказывали о том, что под Киевом покупатель пощечинами усмирил дебоширов в супермаркете.

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