В Ужгороді сталася масштабна пожежа в таборі ромів: пожежники їхали пів години (відео)

В Ужгороді сталася серйозна пожежа в таборі ромів у мікрорайоні Шахта. На місце події прибули пожежники, поліцейські та бригади "швидкої". За попередньою інформацією, причиною загоряння став підпал.
Про це розповів журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram.
Вогонь цієї ночі охопив велику ділянку в таборі ромів поблизу тубдиспансеру, полум'я швидко розросталося, і незабаром пожежа набула серйозних масштабів.
За словами журналіста, пожежники не приїжджали на виклик більше пів години, хоча на той час на місце вже прибули і правоохоронці, і карети невідкладних.
"Є рівні, є рівніші", - згадав він фразу з твору Джорджа Оруелла "Скотний двір".
За словами місцевих жителів, подія трапилася через те, що один з ромів підпалив свій будинок, додав Глагола.
Також він опублікував фото і відео з місця великої пожежі.
Наразі інформація про інцидент уточнюється. Поліція з'ясовує деталі та опитує свідків.
Відомостей про постраждалих поки немає.
У прес-службі ДСНС і поліції в Закарпатській області на момент публікації матеріалу про пожежу в таборі ромів нічого не повідомляється.
Відео: в Ужгороді сталася велика пожежа в таборі ромів
Раніше повідомлялося, що у метро Києва намагалися загасити пожежу шваброю, і в мережу потрапило епічне відео такої спроби впоратися з вогнем.
Нагадаємо, у 2018 році на Закарпатті згорів дитячий садок ромів у селі Велика Добронь.