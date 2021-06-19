В Ужгороді сталася масштабна пожежа в таборі ромів: пожежники їхали пів години (відео)

Вогонь цієї ночі охопив велику ділянку в таборі ромів поблизу тубдиспансеру, полум'я швидко розросталося, і незабаром пожежа набула серйозних масштабів.

За словами журналіста, пожежники не приїжджали на виклик більше пів години, хоча на той час на місце вже прибули і правоохоронці, і карети невідкладних.

"Є рівні, є рівніші", - згадав він фразу з твору Джорджа Оруелла "Скотний двір".

За словами місцевих жителів, подія трапилася через те, що один з ромів підпалив свій будинок, додав Глагола.

Також він опублікував фото і відео з місця великої пожежі.

Наразі інформація про інцидент уточнюється. Поліція з'ясовує деталі та опитує свідків.

Відомостей про постраждалих поки немає.

У прес-службі ДСНС і поліції в Закарпатській області на момент публікації матеріалу про пожежу в таборі ромів нічого не повідомляється.

Відео: в Ужгороді сталася велика пожежа в таборі ромів