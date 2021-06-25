В Ужгороде огромная ветка упала на посетителей кафе: появилось видео

В городе Ужгороде Закарпатской области на посетителей кафе, которые сидели на летней площадке, упала огромная ветка дерева.
Видео в своем Telegram-канале опубликовал журналист Виталий Глагола.
Так, инцидент произошел вечером, 24 июня, на набережной Независимости.
Как рассказал Глагола, несколько посетителей получили травмы средней степени тяжести.
"У одной из посетительниц - рваная рана ноги и ушиб ребер. Большинство произошло синяками и царапинами", – рассказал журналист.
Фото: на посетителей кафе в Ужгороде упала ветка (VGlagola)
В комментариях пользователи пишут, что в данной ситуации виноваты коммунальные службы и владельцы кафе, которые раньше времени не убрали ветку.
Ранее мы сообщали, что в Полтаве дерево упало на летнюю террасу кафе.
Также в городе Мариуполе ливень повалил много деревьев.