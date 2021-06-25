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В Ужгороді величезна гілка впала на відвідувачів кафе: з'явилося відео

Автор: Тетяна Самарук

В місті Ужгороді Закарпатської області на відвідувачів кафе, які сиділи на літньому майданчику, впала величезна гілка дерева.

Відео у своєму Telegram-каналі опублікував журналіст Віталій Глагола.

Так, інцидент стався увечері, 24 червня, на набережній Незалежності.

Як розповів Глагола, кілька відвідувачів отримали травми середнього ступеня важкості.

"В однієї із відвідувачок – рвана рана ноги та забій ребер. Більшість відбулась синцями та подряпинами", – розповів журналіст.

Фото: на відвідувачі кафе в Ужгороді впала гілка (VGlagola)

У коментарях користувачі пишуть, що даній ситуації винні комунальні служби та власники кафе, які завчасно не прибрали гілку.

  • Найшвидшого одужання постраждалим
  • А як же щорічне обстеження дерев?
  • Мають повинні бути люди, які перевіряють дерева, і обрізають
  • Ну чому не обстежувати дерева в місті? Адже явно були ознаки того, що цю гілку краще прибрати. У всіх нормальних країнах так стежать за великими деревами в межах міста
  • Ось і ходи до таких власників кафе, що не спроможні бачити та знати все про безпеку відвідувачів. Звичайно, що комунальні служби міста відповідальні не менше, а можливо й більше. Постраждалим необхідно подавати до суду на відшкодування, як лікування, так і моральних збитків.

Раніше ми повідомляли, що в Полтаві дерево впало на літню терасу кафе.

Також в місті Маріуполі злива повалила багато дерев.

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Ужгороддерево