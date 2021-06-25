В Ужгороді величезна гілка впала на відвідувачів кафе: з'явилося відео

В місті Ужгороді Закарпатської області на відвідувачів кафе, які сиділи на літньому майданчику, впала величезна гілка дерева.
Відео у своєму Telegram-каналі опублікував журналіст Віталій Глагола.
Так, інцидент стався увечері, 24 червня, на набережній Незалежності.
Як розповів Глагола, кілька відвідувачів отримали травми середнього ступеня важкості.
"В однієї із відвідувачок – рвана рана ноги та забій ребер. Більшість відбулась синцями та подряпинами", – розповів журналіст.
Фото: на відвідувачі кафе в Ужгороді впала гілка (VGlagola)
У коментарях користувачі пишуть, що даній ситуації винні комунальні служби та власники кафе, які завчасно не прибрали гілку.
Раніше ми повідомляли, що в Полтаві дерево впало на літню терасу кафе.
Також в місті Маріуполі злива повалила багато дерев.