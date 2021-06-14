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В Полтаве дерево упало на летнюю террасу кафе

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Полтава, Понедельник 14 июня 2021 10:23
В Полтаве дерево упало на летнюю террасу кафе Фото: в Полтаве дерево упало летнюю террасу (poltava.to)
Автор: Анастасия Рокитна

Последствия непогоды были ощутимы в Полтаве, когда дерево упало на летнюю террасу кафе. В результате происшествия никто не пострадал.

Об этом сообщает местное издание "Полтавщина".

Отметим, что в городе поднялся сильный ветер и начался ливень. Во время непогоды на ул. Соборности, 46 упало дерево.

Его ствол перекрыл тротуар с новой плиткой, а ветки зацепили фасад дома и почти полностью накрыли летнюю площадку кондитерского кафе.

Буквально за несколько секунд до падения дерева с летней площадки в помещение перешла компания из пяти человек. Никто не пострадал.

Фото: в Полтаве дерево упало летнюю террасу (poltava.to)

Напомним, украинские Карпаты засыпает снегом в середине июня.

Отметим, синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине. В украинских регионах будут шквалы, град и гроза.

Ранее УкрГидрометцентр предупреждал, что Украину накроют дожди. Сухо будет только в одной области.

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