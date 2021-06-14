В Полтаве дерево упало на летнюю террасу кафе
Последствия непогоды были ощутимы в Полтаве, когда дерево упало на летнюю террасу кафе. В результате происшествия никто не пострадал.
Отметим, что в городе поднялся сильный ветер и начался ливень. Во время непогоды на ул. Соборности, 46 упало дерево.
Его ствол перекрыл тротуар с новой плиткой, а ветки зацепили фасад дома и почти полностью накрыли летнюю площадку кондитерского кафе.
Буквально за несколько секунд до падения дерева с летней площадки в помещение перешла компания из пяти человек. Никто не пострадал.
Фото: в Полтаве дерево упало летнюю террасу (poltava.to)
Напомним, украинские Карпаты засыпает снегом в середине июня.
Отметим, синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине. В украинских регионах будут шквалы, град и гроза.
Ранее УкрГидрометцентр предупреждал, что Украину накроют дожди. Сухо будет только в одной области.