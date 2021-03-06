Ужасное ДТП с украинцами в Польше: медики рассказали о спасении пострадавших (фото)

В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, что привело к гибели 6 человек, и еще 41 гражданин пострадал. Ужасная авария произошла в пятницу ночью на автостраде А4 вблизи города Кашице. По предварительной версии, водитель автобуса рейсом Познань - Херсон не справился с управлением.
Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в своем Twitter.
Страшная авария случилась недалеко от центра обслуживания пассажиров.
Всего в салоне автобуса находилось 57 человек, в том числе и двое водителей.
По словам пресс-секретаря Подкарпатской пожарной охраны Марчина Бетлея, автобус упал за ограждение и частично скатился в кювет, передает TVN24.
В Польше автобус с украинцами попал в ДТП (фото: tvn24.pl)
Первоначально поступала информация о гибели пяти человек и 31 раненого, но после 4 часов представитель службы скорой помощи Пшемысля Марек Яновски сообщил, что шестой пострадавший в аварии скончался в больнице.
По его словам, некоторые люди сначала сказали, что чувствуют себя хорошо, и были доставлены в здание, охраняемое местными властями. Однако по мере того, как эмоции улеглись, некоторые люди начали испытывать разного рода негодование.
Страшное ДТП с автобусом с украинцами в Польше (фото: PAP)
Также сообщается, что несколько человек, попавших в больницу, находятся в тяжелом состоянии.
Для эвакуации пострадавших на место ДТП отправили два вертолета.
Автобус с украинцами попал в аварию в Польше поздно вечером 5 марта (фото: facebook.com/PogotowieRatunkowewPrzemyslu)
"Первая бригада спасателей была на месте буквально через девять минут после звонка. Спасатели начали перевозить людей, трое человек уже погибли, еще двое скончались на изоляторе во время спасательных операций. - сказал Яновский.
В Польше автобус с украинцами попал в ДТП (фото: tvn24.pl)
Ранее сообщалось, что в конце февраля на востоке Польше в городе Люблин произошло ДТП, в котором погибли двое украинцев.