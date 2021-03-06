Ужасное ДТП с украинцами в Польше: медики рассказали о спасении пострадавших (фото)

Страшная авария случилась недалеко от центра обслуживания пассажиров.

Всего в салоне автобуса находилось 57 человек, в том числе и двое водителей.

По словам пресс-секретаря Подкарпатской пожарной охраны Марчина Бетлея, автобус упал за ограждение и частично скатился в кювет, передает TVN24.

В Польше автобус с украинцами попал в ДТП (фото: tvn24.pl)

Первоначально поступала информация о гибели пяти человек и 31 раненого, но после 4 часов представитель службы скорой помощи Пшемысля Марек Яновски сообщил, что шестой пострадавший в аварии скончался в больнице.

По его словам, некоторые люди сначала сказали, что чувствуют себя хорошо, и были доставлены в здание, охраняемое местными властями. Однако по мере того, как эмоции улеглись, некоторые люди начали испытывать разного рода негодование.

Страшное ДТП с автобусом с украинцами в Польше (фото: PAP)

Также сообщается, что несколько человек, попавших в больницу, находятся в тяжелом состоянии.

Для эвакуации пострадавших на место ДТП отправили два вертолета.

Автобус с украинцами попал в аварию в Польше поздно вечером 5 марта (фото: facebook.com/PogotowieRatunkowewPrzemyslu)

"Первая бригада спасателей была на месте буквально через девять минут после звонка. Спасатели начали перевозить людей, трое человек уже погибли, еще двое скончались на изоляторе во время спасательных операций. - сказал Яновский.

В Польше автобус с украинцами попал в ДТП (фото: tvn24.pl)