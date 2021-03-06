Жахлива ДТП з українцями у Польщі: медики розповіли про порятунок постраждалих (фото)

Страшна аварія сталася недалеко від центру обслуговування пасажирів.

Всього в салоні автобуса перебувало 57 людей, в тому числі і двоє водіїв.

За словами прес-секретаря Підкарпатської пожежної охорони Марчіна Бетлея, автобус впав за огорожу і частково скотився в кювет, передає TVN24.

У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП (фото: tvn24.pl)

Спочатку надходила інформація про загибель п'яти осіб і 31 пораненого, але після 4 годин представник служби швидкої допомоги Перемишля Марек Яновський повідомив, що шостий потерпілий в аварії помер у лікарні.

За його словами, деякі люди спочатку сказали, що відчувають себе добре, і були доставлені в будівлю, що охороняється місцевою владою. Однак у міру того, як емоції вляглися, люди почали відчувати різного роду обурення.

Страшна ДТП з автобусом з українцями в Польщі (фото: PAP)

Також повідомляється, що кілька людей, які потрапили в лікарню, перебувають у важкому стані.

Для евакуації постраждалих на місце ДТП відправили два вертольоти.

Автобус з українцями потрапив в аварію у Польщі пізно ввечері 5 березня (фото: facebook.com/PogotowieRatunkowewPrzemyslu)

"Перша бригада рятувальників була на місці буквально через дев'ять хвилин після дзвінка. Рятувальники почали перевозити людей, троє людей загинули, ще двоє померли на ізоляторі під час рятувальних операцій. - сказав Яновський.

У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП (фото: tvn24.pl)