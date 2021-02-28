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В Польше в результате ДТП погибли двое украинцев

Новина українською → Люблин, Воскресенье 28 февраля 2021 15:26
В Польше в результате ДТП погибли двое украинцев Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В воскресенье. 28 февраля, на востоке Польше в городе Люблин произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента двое граждан Украины погибли.

Об этом сообщает TVP.

"На месте погиб 24-летний водитель автомобиля и 22-летний пассажир. Оба являются гражданами Украины, которые проживали в Люблине", - говорится в сообщении.

Как известно, инцидент произошел около часа ночи на одной из улиц города. По неизвестным причинам автомобиль Volkswagen Passat вылетел с дороги и ударился боком в дерево. Удар был настолько сильным, что мужчины погибли на месте.

Дорога в месте аварии была заблокирована несколько часов.

Полиция и прокуратура устанавливают обстоятельства трагедии.

Напомним, в январе в Ростовской области России перевернулся автобус с украинцами. В результате аварии погибли два человека, еще трое пострадали.

Кроме того, осенью прошлого года в Словакии автобус с гражданами Украины попал в ДТП, в результате погибла 62-летняя пассажирка.

До этого в Польше в аварии погибли двое украинцев.

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