В Польше в результате ДТП погибли двое украинцев
В воскресенье. 28 февраля, на востоке Польше в городе Люблин произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента двое граждан Украины погибли.
Об этом сообщает TVP.
"На месте погиб 24-летний водитель автомобиля и 22-летний пассажир. Оба являются гражданами Украины, которые проживали в Люблине", - говорится в сообщении.
Как известно, инцидент произошел около часа ночи на одной из улиц города. По неизвестным причинам автомобиль Volkswagen Passat вылетел с дороги и ударился боком в дерево. Удар был настолько сильным, что мужчины погибли на месте.
Дорога в месте аварии была заблокирована несколько часов.
Полиция и прокуратура устанавливают обстоятельства трагедии.
Напомним, в январе в Ростовской области России перевернулся автобус с украинцами. В результате аварии погибли два человека, еще трое пострадали.
Кроме того, осенью прошлого года в Словакии автобус с гражданами Украины попал в ДТП, в результате погибла 62-летняя пассажирка.