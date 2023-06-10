УЗ втрапила в скандал з новими вагонами: все зламано, сморід, і це за 1800 гривень

Навіть світильник випадає...

Максим їхав у фірмовому нічному експресі №7/8 за маршрутом Івано-Франківськ-Чернівці-Івано-Франківськ, за що заплатив в обидві сторони 734 гривні. А от повний маршрут з тим же сервісом: Київ-Чернівці-Київ це - 1808 гривень (тобто по 904 гривні за квиток).

"Не працює кондиціонер, не працює туалет; в купе сильний сморід від каналізації (я не перебільшую, колеги підтвердять, котрі їхали зі мною), в туалеті немає води, щоб помити руки, випадає світильник", - поділився враженнями пасажир.

Вагон зовсім новий, але дуже вбитий

"Вагон побудовано у 2021 році. Як його можна було ушатати аж настільки? Відповідь звісно очевидна - погане обслуговування плюс (припускаю) не дуже якісне виробництво всіх систем роботи вагону..."

"На війну списувати це не треба. Ця проблема абсолютно не нова", - додав він.

Також, за словами Максима, є проблема з безквитковими пасажирами, які "домовляються" з провідником.

УЗ оскандалилася з сервісом (фото: facebook.com/SychMaxym)