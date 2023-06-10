UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

УЗ втрапила в скандал з новими вагонами: все зламано, сморід, і це за 1800 гривень

УЗ потрапила в скандал (фото: facebook.сom/Ukrzaliznytsia)
Автор: Світлана Мащенко

Укрзалізниця втрапила в черговий скандал з умовами поїздки. У вагоні, випущеному у 2021 році вже зламаний кондиціонер, туалет і стоїть сильний сморід від каналізації.

На перевізника поскаржився пасажир Максим Сич у Facebook.

Навіть світильник випадає...

Максим їхав у фірмовому нічному експресі №7/8 за маршрутом Івано-Франківськ-Чернівці-Івано-Франківськ, за що заплатив в обидві сторони 734 гривні. А от повний маршрут з тим же сервісом: Київ-Чернівці-Київ це - 1808 гривень (тобто по 904 гривні за квиток).

"Не працює кондиціонер, не працює туалет; в купе сильний сморід від каналізації (я не перебільшую, колеги підтвердять, котрі їхали зі мною), в туалеті немає води, щоб помити руки, випадає світильник", - поділився враженнями пасажир.

Вагон зовсім новий, але дуже вбитий

"Вагон побудовано у 2021 році. Як його можна було ушатати аж настільки? Відповідь звісно очевидна - погане обслуговування плюс (припускаю) не дуже якісне виробництво всіх систем роботи вагону..."

"На війну списувати це не треба. Ця проблема абсолютно не нова", - додав він.

Також, за словами Максима, є проблема з безквитковими пасажирами, які "домовляються" з провідником.

УЗ оскандалилася з сервісом (фото: facebook.com/SychMaxym)

Раніше ми писали, що Укрзалізниця потрапила в брудний скандал.

Також читайте, що Укрзалізниця зганьбилася з дорогущим купе.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізницяпоїздипоезд