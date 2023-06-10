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УЗ попала в скандал с новыми вагонами: все сломано, вонь, и это за 1800 гривен

УЗ попала в скандал (фото: facebook.сom/Ukrzaliznytsia)
Автор: Светлана Мащенко

Укрзализныця попала в очередной скандал с условиями поездки. В вагоне, выпущенном в 2021 году уже сломан кондиционер, туалет и стоит сильная вонь от канализации.

На перевозчика пожаловался пассажир Максим Сыч в Facebook.

Даже светильник выпадает...

Максим ехал в фирменном ночном экспрессе №7/8 по маршруту Ивано-Франковск-Черновцы-Ивано-Франковск, за что заплатил в обе стороны 734 гривны. А вот полный маршрут с тем же сервисом: Киев-Черновцы-Киев это - 1808 гривен (то есть по 904 гривны за билет).

"Не работает кондиционер, не работает туалет; в купе сильная вонь от канализации (я не преувеличиваю, ехавшие со мной коллеги подтвердят), в туалете нет воды, чтобы помыть руки, выпадает светильник", - поделился впечатлениями пассажир.

Вагон совсем новый, но очень убитый

"Вагон построен в 2021 году. Как его можно было учесть настолько? Ответ конечно очевиден - плохое обслуживание плюс (предполагаю) не очень качественное производство всех систем работы вагона..."

"На войну списывать это не нужно. Эта проблема абсолютно не нова", - добавил он.

Также, по словам Максима, есть проблема с безбилетными пассажирами, которые "договариваются" с проводником.

УЗ оскандалилась с сервисом (фото: facebook.com/SychMaxym)

Ранее мы писали, что Укрзализныця попала в грязный скандал.

Также читайте, что Укрзализныця опозорилась с дорогим купе.

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