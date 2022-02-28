Укразализныця назначила дополнительные поезда в Польшу

Укрзализныця назначила дополнительные дизель-поезда из западной Украины в Польшу и обратно. Это было сделано для того, чтобы улучшить обслуживание пассажиров, которые направляются в страны ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу государственной компании "Укрзализныця" на странице в Telegram.

В частности, "Укрзализныця" назначила: поезд № 7620/7621 Львов-Ковель-Ягодин -Хелм будет отправляться из Львова 28 февраля в 09:00;

поезд №7614/7615 Львов-Ковель-Ягодин-Хелм будет отправляться из Львова 28 февраля в 14:00;

поезд №7625/7626 Львов-Ковель-Ягодин-Хелм будет отправляться из Львова 28 февраля 02:00;

поезд 949/950 Львов-Грубешев будет отправляться из Львова 28 февраля и 1-2 марта в 08:00. Также "Укрзализныця" отправит еще один дополнительный поезд №7625/7626 Львов-Чоп-Львов. Поезд отправится из Львова в 11:00. "Посадка в дизель-поезда будет проходить в порядке живой очереди. Предпочтение будет отдаваться женщинам, детям и пожилым людям", - говорится в сообщении.