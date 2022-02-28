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Укразализныця назначила дополнительные поезда в Польшу

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Украина, Понедельник 28 февраля 2022 10:54
Укразализныця назначила дополнительные поезда в Польшу Фото: УЗ назначила дополнительные поезда в Польшу (vchasnoua.com)
Автор: Каролина Гайдук

Укрзализныця назначила дополнительные дизель-поезда из западной Украины в Польшу и обратно. Это было сделано для того, чтобы улучшить обслуживание пассажиров, которые направляются в страны ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу государственной компании "Укрзализныця" на странице в Telegram.

В частности, "Укрзализныця" назначила:

  • поезд № 7620/7621 Львов-Ковель-Ягодин -Хелм будет отправляться из Львова 28 февраля в 09:00;
  • поезд №7614/7615 Львов-Ковель-Ягодин-Хелм будет отправляться из Львова 28 февраля в 14:00;
  • поезд №7625/7626 Львов-Ковель-Ягодин-Хелм будет отправляться из Львова 28 февраля 02:00;
  • поезд 949/950 Львов-Грубешев будет отправляться из Львова 28 февраля и 1-2 марта в 08:00.

Также "Укрзализныця" отправит еще один дополнительный поезд №7625/7626 Львов-Чоп-Львов. Поезд отправится из Львова в 11:00.

"Посадка в дизель-поезда будет проходить в порядке живой очереди. Предпочтение будет отдаваться женщинам, детям и пожилым людям", - говорится в сообщении.

Отметим, что Укрзализныця возвращается к системному формированию графика движения. В ведомстве сообщили, что из-за военного положения и ограничений комендантского часа, некоторые рейсы изменены.

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