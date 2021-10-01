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УЗ порадовала новшеством, которого все ждали. Им уже можно воспользоваться!

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Пятница 01 октября 2021 14:20
УЗ порадовала новшеством, которого все ждали. Им уже можно воспользоваться! Фото: Укрзализниця порадовала новшеством, которого все ждали (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Укрзализныця порадовала нас новшеством, которое позволит значительно упростить покупку билетов, и не только. Услуга начинает действовать уже с 1 октября.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Теперь пассажиры смогут при помощи популярных мессенджеров Viber и Telegram купить билеты на все поезда дальнего следования, в том числе на скоростных и региональных маршрутах.

Сделать это можно при помощи чат-бота по ссылке Telegram или Viber.

Кроме покупки билета при помощи чат-бота можно сделать следующее:

  • вернуть билет,
  • заказать питание,
  • посмотреть расписание движения поездов,
  • узнать о прибытии, опоздании, номере пути,
  • просмотреть онлайн-табло.

"Также есть возможность оценить качество поездки, чистоту вагона и сервис проводника и оставить обратную связь в специальной форме", - добавили в пресс-службе УЗ.

Отметим, что билеты по старинке можно купить через кассу, а также заказать на специальном сайте.

Ранее мы писали, что Укрзализныця анонсировала долгожданную услугу всего за 1 гривну.

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Укрзализныця
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