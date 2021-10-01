УЗ порадовала новшеством, которого все ждали. Им уже можно воспользоваться!
Укрзализныця порадовала нас новшеством, которое позволит значительно упростить покупку билетов, и не только. Услуга начинает действовать уже с 1 октября.
Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Теперь пассажиры смогут при помощи популярных мессенджеров Viber и Telegram купить билеты на все поезда дальнего следования, в том числе на скоростных и региональных маршрутах.
Сделать это можно при помощи чат-бота по ссылке Telegram или Viber.
Кроме покупки билета при помощи чат-бота можно сделать следующее:
- вернуть билет,
- заказать питание,
- посмотреть расписание движения поездов,
- узнать о прибытии, опоздании, номере пути,
- просмотреть онлайн-табло.
"Также есть возможность оценить качество поездки, чистоту вагона и сервис проводника и оставить обратную связь в специальной форме", - добавили в пресс-службе УЗ.
Отметим, что билеты по старинке можно купить через кассу, а также заказать на специальном сайте.
Ранее мы писали, что Укрзализныця анонсировала долгожданную услугу всего за 1 гривну.