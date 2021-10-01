УЗ порадувала нововведенням, якого всі чекали. Ним вже можна скористатися!
Укрзалізниця порадувала нас нововведенням, яке дозволить значно спростити покупку квитків, і не тільки. Послуга починає діяти вже з 1 жовтня.
Про це повідомляє прес-служба перевізника.
Тепер пасажири зможуть за допомогою популярних месенджерів Viber і Telegram купити квитки на всі поїзди далекого прямування, в тому числі на швидкісних і регіональних маршрутах.
Зробити це можна за допомогою чат-бота за посиланням Telegram або Viber.
Крім покупки квитка за допомогою чат-бота можна зробити таке:
- повернути квиток,
- замовити харчування,
- переглянути розклад руху поїздів,
- дізнатися про прибуття, запізнення, номер шляху,
- переглянути онлайн-табло.
"Також є можливість оцінити якість поїздки, чистоту вагона і сервіс провідника і залишити зворотний зв'язок у спеціальній формі", - додали в прес-службі УЗ.
Відзначимо, що квитки по-старому можна купити через касу, а також замовивши на спеціальному сайті.
Раніше ми писали, що Укрзалізниця анонсувала довгоочікувану послугу всього за 1 гривню.