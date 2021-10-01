УЗ порадувала нововведенням, якого всі чекали. Ним вже можна скористатися!

Укрзалізниця порадувала нас нововведенням, яке дозволить значно спростити покупку квитків, і не тільки. Послуга починає діяти вже з 1 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба перевізника.

Тепер пасажири зможуть за допомогою популярних месенджерів Viber і Telegram купити квитки на всі поїзди далекого прямування, в тому числі на швидкісних і регіональних маршрутах.

Зробити це можна за допомогою чат-бота за посиланням Telegram або Viber.

Крім покупки квитка за допомогою чат-бота можна зробити таке:

повернути квиток,

замовити харчування,

переглянути розклад руху поїздів,

дізнатися про прибуття, запізнення, номер шляху,

переглянути онлайн-табло.

"Також є можливість оцінити якість поїздки, чистоту вагона і сервіс провідника і залишити зворотний зв'язок у спеціальній формі", - додали в прес-службі УЗ.

Відзначимо, що квитки по-старому можна купити через касу, а також замовивши на спеціальному сайті.