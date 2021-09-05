Укрзализныця анонсировала долгожданную услугу всего за 1 грн

Укрзализныця анонсировала долгожданную услугу, которая обойдется пассажирам всего в 1 гривну. С 5 сентября все, кото путешествует в поезде Интерсити+, смогут получить доступ к онлайн-кинотеатру на одном из сайтов.

Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

"Укрзализныця продолжает развивать сервисы, делающие путешествия по железной дороге приятными для миллионов пассажиров", - говорится в сообщении железнодорожного перевозчика.

Как активировать услугу во время поездки?

Чтобы смотреть фильмы путешествуя, нужно подключиться при помощи своего гаджета к локальной сети непосредственно в вагоне скоростного поезда Интерсити+.

Активировать сервис можно по QR-коду на стикерах, размещенных на каждом окне поезда.

После этого у пассажира появится доступ к более чем 400 лицензионных фильмов. Их можно будет смотреть либо в профессиональном украинском дубляже, либо же на языке, на котором картина была выпущена.

"Железнодорожный онлайн-кинотеатр дает возможность просматривать исключительно лицензионные фильмы с качественным украинским дубляжом или языком оригинала", - говорится в сообщении.