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Укрзализныця похвасталась пополнением: что изменилось и как это облегчит жизнь украинцам

Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця получило первые 5 из 100 новых пассажирских вагонов, которые приобретены за счет госбюджета у "Крюковского вагоностроительного завода".

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Согласно контракту, 20 из 100 новых вагонов Укрзализныця получит до конца этого года.

Укрзализныця показала новые вагоны (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В новых вагонах есть розетки с USB-портами. На толиках размещены держатели для стаканов. Кроме того, установлены энергосберегающие лампочки. Во всех купе и туалетах есть кнопки вызова проводника.

Укрзализныця показала новые вагоны (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Также есть кулеры с горячей и холодной водой. Купе оборудованы системой сигнализации - на ночь двери фиксируются кнопкой блокировки, и при открытии двери соответствующий сигнал поступает в купе проводника.

Укрзализныця показала новые вагоны (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В вагонах есть столики для пеленания младенцев и кондиционеры. Кроме того, в купе есть форточки, которые можно открыть для проветривания, даже на окнах для аварийного выхода.

Укрзализныця показала новые вагоны (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук пожаловалась на поездку в Укрзализныце из Хмельницкого в Днепр. По ее словам, она ехала в купе с крысами.

Мы также писали о том, что Укрзализныця попала в скандал из-за "адских" условий поездки, которые устроили пассажирам поезда сообщением Днепр - Трускавец. В вагонах на полную включили подачу тепла из-за чего воздух был сухой и раскаленный. В дороге ребенку стало плохо.

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Укрзализныця