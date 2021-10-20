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Ребенку стало плохо: Укрзализныця устроила пассажирам "адскую" поездку

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Среда 20 октября 2021 17:45
Ребенку стало плохо: Укрзализныця устроила пассажирам "адскую" поездку Коллаж РБК-Украина: Укрзализныця снова оскандалилась
Автор: Светлана Мащенко

Укрзализныця угодила в скандал из-за "адских" условий поездки, которые устроили пассажирам поезда № 041 Днепр - Трускавец. В вагонах на полную включили отопление, воздух был сухой и раскаленный - и так всю 18-часовую поездку.

На перевозчика в Facebook пожаловалась львовянка Яна Струнина.

"Уважаемая Укрзализныця, почему у тебя такой паршивый сервис? Как можно врубать отопление по внешней температуре? И главный подающий, со слов проводника, это машинист! То есть он решает, холодно нам всем тут или нет… а тем временем в купе дышать невозможно!" - пишет девушка.

По словам Яны, вентиляция в вагонах напрочь отсутствует, из-за чего доводится вынюхивать "ароматы" других пассажиров-соседей, в данном случае - носки двух взрослых мужчин.

"Как начать проверять пассажиров на соответствие нормам (сертификаты и ПЦР-тесты), обеспечьте для начала условия! А у вас рай для размножения любой нечисти", - добавила пассажир.

В комментариях Яна также уточнила, что к утру стало плохо ребенку.

"Температура в купе превышала все нормы! И я даже не нашла, где найти место со свежим воздухом, кроме переходов через вагоны, но и там за ночь так накурили, как и в туалетах, что лучше было оставаться где есть", - жалуется девушка.

Как отреагировали в Укрзализныце

Представители перевозчика ответили на скандальную ситуацию, извинились и предложили связаться с Яной лично.

"Искренне извиняемся за ситуацию. Предоставьте Ваш контактный номер телефона в личные сообщения, чтобы мы могли предоставить Вам обратную связь для уточнения деталей Вашего путешествия", - отреагировали в Укрзализныце.

Интересно, что у Укрзализныци есть и вагоны "для избранных". В них можно принять душ, приготовить обед на кухне, посмотреть телевизор и поспать на двуспальной кровати. Цена билета на такие поездки - соответствующая.

Ранее мы писали, что Укрзализныця анонсировала долгожданную услугу всего за 1 гривну.

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Укрзализныця
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