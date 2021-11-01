Укрзалізниця похвалилася поповненням: що змінилося та як це полегшить життя українцям

Згідно з контрактом, 20 з 100 нових вагонів Укрзалізниця отримає до кінця цього року.

Укрзалізниця показала нові вагони (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

У нових вагонах є розетки з USB-портами. На дещицях розміщені тримачі для склянок. Крім того, встановлені енергозберігаючі лампочки. У всіх купе і туалетах є кнопки виклику провідника.

Укрзалізниця показала нові вагони (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Також є кулери з гарячою і холодною водою. Купе обладнані системою сигналізації - на ніч двері фіксуються кнопкою блокування, і при відкритті дверей відповідний сигнал надходить в купе провідника.

Укрзалізниця показала нові вагони (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

У вагонах є столики для сповивання немовлят і кондиціонери. Крім того, в купе є кватирки, які можна відкрити для провітрювання, навіть на вікнах для аварійного виходу.

Укрзалізниця показала нові вагони (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)