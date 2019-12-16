Уволить сотрудника станет легче: украинцам сообщили о неприятном сюрпризе

В Украине работодатель сможет уволить сотрудника по ряду новых причин, по которым ранее это нельзя было сделать. Дополнительные условия по увольнению прописали в новом законопроекте, который внесла в Верховную Раду группа нардепов.

Теперь работодатель может разорвать отношения с сотрудником в таких случаях:

прекращение предпринимательской деятельности ФЛП;

невыполнение распоряжений работодателя или нарушение трудовых обязанностей определенных трудовым договором, если к работнику за это ранее применялось дисциплинарное взыскание;

отсутствие на работе в течение рабочего дня без уважительных причин;

Розглашение коммерческой тайны;

грубое нарушение работником требований охраны труда, если оно привело или создало реальную угрозу для его жизни или здоровья или людей, которые его окружают, и окружающей среды;

утрата доверия к работнику.

смена собственника юридического лица (по отношению к руководителю, его заместителей и главного бухгалтера).

Если работодатель утратит доверие к сотруднику - он сообщит ему это в письменном виде в определенный срок:

Не менее 15 дней - если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет не более 6 месяцев.

не менее 30 дней - если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более 6 месяцев.

не менее чем за 60 дней - если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более 5 лет.

не менее чем за 90 дней - если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более 10 лет.

Также из КЗоТ уберут положение о необходимости согласования с профсоюзами увольнения работников, а также об обязанности трудоустроить беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет в случаях реорганизации или ликвидации организации или в случае их увольнения по окончании срочного трудового договора.

Уволить сотрудника станет легче (фото из открытых источников)

Законопроект запрещает работодателю увольнять сотрудника по своему желанию в таких случаях: