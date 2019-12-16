Уволить сотрудника станет легче: украинцам сообщили о неприятном сюрпризе

В Украине внесли новый законопроект в Раду об увольнениях сотрудников
В Украине работодатель сможет уволить сотрудника по ряду новых причин, по которым ранее это нельзя было сделать. Дополнительные условия по увольнению прописали в новом законопроекте, который внесла в Верховную Раду группа нардепов.
Теперь работодатель может разорвать отношения с сотрудником в таких случаях:
- прекращение предпринимательской деятельности ФЛП;
- невыполнение распоряжений работодателя или нарушение трудовых обязанностей определенных трудовым договором, если к работнику за это ранее применялось дисциплинарное взыскание;
- отсутствие на работе в течение рабочего дня без уважительных причин;
- Розглашение коммерческой тайны;
- грубое нарушение работником требований охраны труда, если оно привело или создало реальную угрозу для его жизни или здоровья или людей, которые его окружают, и окружающей среды;
- утрата доверия к работнику.
- смена собственника юридического лица (по отношению к руководителю, его заместителей и главного бухгалтера).
Если работодатель утратит доверие к сотруднику - он сообщит ему это в письменном виде в определенный срок:
- Не менее 15 дней - если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет не более 6 месяцев.
- не менее 30 дней - если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более 6 месяцев.
- не менее чем за 60 дней - если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более 5 лет.
- не менее чем за 90 дней - если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более 10 лет.
Также из КЗоТ уберут положение о необходимости согласования с профсоюзами увольнения работников, а также об обязанности трудоустроить беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет в случаях реорганизации или ликвидации организации или в случае их увольнения по окончании срочного трудового договора.
Уволить сотрудника станет легче (фото из открытых источников)
Законопроект запрещает работодателю увольнять сотрудника по своему желанию в таких случаях:
- Членство работника в профсоюзе или участия в профсоюзной деятельности в нерабочее время или, с согласия работодателя, в рабочее время;
- намерение стать представителем работников или выполнением функций представителя работников;
- участие в забастовке, организованной в соответствии с требованиями национального законодательства.
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- обжалование действий работодателя по обвинению в нарушении трудового законодательства, или обращение в соответствующие органы;
- расса, цвет кожи, пол, семейное положение, семейные обязанности, беременность и материнство, вероисповедание, политические взгляды, национальность или социальное происхождение.
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