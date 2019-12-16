Звільнити співробітника стане легше: українцям повідомили про неприємний сюрприз

В Україні працедавець зможе звільнити працівника за низкою нових причин, за якими раніше це можна було зробити. Додаткові умови щодо звільнення прописали в новому законопроекті, який внесла у Верховну Раду група нардепів.

Тепер роботодавець може розірвати відносини з працівником у таких випадках:

припинення підприємницької діяльності ФОП;

невиконання розпоряджень роботодавця або порушення трудових обов'язків, визначених трудовим договором, якщо до працівника за це раніше застосовувалося дисциплінарне стягнення;

відсутність на роботі протягом робочого дня без поважних причин;

Розглашение комерційної таємниці;

грубе порушення працівником вимог охорони праці, якщо воно призвело або створило реальну загрозу для його життя чи здоров'я або людей, які його оточують, і навколишнього середовища;

втрата довіри до працівника

зміна власника юридичної особи (по відношенню до керівника, його заступників і головного бухгалтера).

Якщо роботодавець втратить довіру до співробітника - він повідомить йому це в письмовому вигляді у визначений термін:

Не менше 15 днів - якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить не більше 6 місяців.

не менше 30 днів - якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить більше 6 місяців.

не менш ніж за 60 днів - якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить більше 5 років.

не менш ніж за 90 днів - якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить більше 10 років.

Також з Кзпп приберуть положення про необхідність узгодження з профспілками звільнення працівників, а також про обов'язок працевлаштувати вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років у випадках реорганізації або ліквідації організації або у разі їх звільнення після закінчення строкового трудового договору.

Звільнити співробітника стане легше (фото з відкритих джерел)

Законопроект забороняє роботодавцю звільняти працівника за власним бажанням в таких випадках: