Звільнити співробітника стане легше: українцям повідомили про неприємний сюрприз

В Україні внесли новий законопроект у Раду про звільнення співробітників
В Україні працедавець зможе звільнити працівника за низкою нових причин, за якими раніше це можна було зробити. Додаткові умови щодо звільнення прописали в новому законопроекті, який внесла у Верховну Раду група нардепів.
Тепер роботодавець може розірвати відносини з працівником у таких випадках:
- припинення підприємницької діяльності ФОП;
- невиконання розпоряджень роботодавця або порушення трудових обов'язків, визначених трудовим договором, якщо до працівника за це раніше застосовувалося дисциплінарне стягнення;
- відсутність на роботі протягом робочого дня без поважних причин;
- Розглашение комерційної таємниці;
- грубе порушення працівником вимог охорони праці, якщо воно призвело або створило реальну загрозу для його життя чи здоров'я або людей, які його оточують, і навколишнього середовища;
- втрата довіри до працівника
- зміна власника юридичної особи (по відношенню до керівника, його заступників і головного бухгалтера).
Якщо роботодавець втратить довіру до співробітника - він повідомить йому це в письмовому вигляді у визначений термін:
- Не менше 15 днів - якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить не більше 6 місяців.
- не менше 30 днів - якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить більше 6 місяців.
- не менш ніж за 60 днів - якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить більше 5 років.
- не менш ніж за 90 днів - якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить більше 10 років.
Також з Кзпп приберуть положення про необхідність узгодження з профспілками звільнення працівників, а також про обов'язок працевлаштувати вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років у випадках реорганізації або ліквідації організації або у разі їх звільнення після закінчення строкового трудового договору.
Звільнити співробітника стане легше (фото з відкритих джерел)
Законопроект забороняє роботодавцю звільняти працівника за власним бажанням в таких випадках:
- Членства працівника у профспілці або участь у профспілковій діяльності в неробочий час або, за згодою роботодавця, у робочий час;
- намір стати представником працівників або виконанням функцій представника працівників;
- участь у страйку, організованого відповідно до вимог національного законодавства
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- оскарження дій роботодавця за звинуваченням у порушенні трудового законодавства, або звернення у відповідні органи;
- раса, колір шкіри, стать, сімейний стан, сімейні обов'язки, вагітність і материнство, віросповідання, політичні погляди, національність або соціальне походження.
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