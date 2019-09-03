Увлекательное путешествие: в сети подняли на смех ж/д билеты в "ЛНР"

В оккупированном боевиками Луганске железнодорожные билеты на поезд Луганск - Ясиноватая выписывают от руки шариковой ручкой. Об этом сообщил блогер Денис Казанский на своей Facebook-странице.

"Билет на международный поезд Луганск-Ясиноватая, соединяющий две молодые республики, выписывают от руки. Шариковой ручкой. Хорошо, что прогнали фашистов!" - подписал снимок блогер.

Проездной документ датирован 31 августа 2019 года.

Скриншот поста (facebook.com/pg/den.kazansky2016)

В комментариях пользователи подняли на смех "ноу-хау" в Луганске. Некоторые отметили, что в Луганске так выписывают билеты еще с 2013 года.

Можно просто листик подорожника выдавать.

Для тех кто не в курсе ...там до 2013 еще выписывались билеты от руки.Так что ничего нового.

57 км ехать, обалдеть, какое увлекательное зарубежное путешествие ... Судя по цене, почти рупь километр.

Молодцы! Нанотехнологии в перспективных республиках. Это развитие. Это шаг вперед!

На билете есть серия, т.е. это еще и бланк строгой отчетности.

Вы просто все завидуете.

Скриншот комментариев (facebook.com/pg/den.kazansky2016)

Мы ранее писали, в Луганской области женщина передавала разведданные боевикам "ЛНР".

Кстати, в Луганской области задержали нелегальных перевозчиков из "ЛНР".