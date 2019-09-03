Увлекательное путешествие: в сети подняли на смех ж/д билеты в "ЛНР"

В Луганске вместо печати билеты на поезд выписывают от руки
В оккупированном боевиками Луганске железнодорожные билеты на поезд Луганск - Ясиноватая выписывают от руки шариковой ручкой. Об этом сообщил блогер Денис Казанский на своей Facebook-странице.
"Билет на международный поезд Луганск-Ясиноватая, соединяющий две молодые республики, выписывают от руки. Шариковой ручкой. Хорошо, что прогнали фашистов!" - подписал снимок блогер.
Проездной документ датирован 31 августа 2019 года.
В комментариях пользователи подняли на смех "ноу-хау" в Луганске. Некоторые отметили, что в Луганске так выписывают билеты еще с 2013 года.
Мы ранее писали, в Луганской области женщина передавала разведданные боевикам "ЛНР".
Кстати, в Луганской области задержали нелегальных перевозчиков из "ЛНР".