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В Луганской области задержали нелегальных перевозчиков из "ЛНР"

Новости » Происшествия    15.08.2019 - 17:49
В Луганской области задержали нелегальных перевозчиков из "ЛНР"
Фото: СБУ заблокировала работу нелегальных перевозчиков (ssu.gov.ua)

Обвиняемым грозит лишение свободы до 9 лет

В Луганской области арестовали перевозчиков, которые занимались нелегальными перевозками через государственную границу Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сообщается, что нелегальный бизнес организовали двое жителей неподконтрольного Украине Стаханова. Также для осуществления незаконных перевозок они привлекли восемь жителей Стаханова и Харькова как водителей.

"Они имели украинские разрешительные документы для осуществления международных перевозок с бессрочным сроком действия. Позже дельцы зарегистрировались как субъекты хозяйствования в так называемой "ЛНР". Налоги и сборы злоумышленники платили в бюджет псевдореспублик", - говорится в сообщении.

Автобусы с пассажирами переправлялись в РФ через временно неподконтрольные участки государственной границы. Въезжали в Украину через пункты пропуска.

Организаторов обвиняют в нарушении ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, а именно организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Подобный случай осуществления нелегальных перевозок пассажиров из "ЛНР" был заблокирован СБУ в июле.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Херсоне суд отказался арестовывать российское судно, которое доставляло топливо в Крым.

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