В Луганской области женщина передавала разведданные боевикам "ЛНР"

Иллюстративное фото (Униан)

Боевикам "ЛНР" передавалась информация об украинских военных

В Луганской области Служба безопасности сообщила подозрение двум женщинам, которые собирали и передавали разведданные о силах операции Объединенных сил (ООС) боевикам "ЛНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что жительница подконтрольной Украине территории Луганской области собирала информацию о силах и средствах украинских силовых структур и вооруженных сил.

"Полученные данные она передавала другой гражданке Украины - боевику так называемой 4 омсбр 2 АК "НМ" террористической организации "ЛНР", - говорится в сообщении.

Обоим женщинам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во Львовской области пенсионер собирал разведданные для спецслужб РФ. Разведданные передавались российскому разведчику, который работал под дипломатическим прикрытием в генконсульстве РФ во Львове.

Также сообщалось, что с 23 августа в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе режим прекращения огня не нарушался.