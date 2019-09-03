Захоплююча подорож: у мережі підняли на сміх квитки в "ЛНР"

В окупованому бойовиками Луганську залізничні квитки на поїзд Луганськ - Ясинувата виписують від руки кульковою ручкою. Про це повідомив блогер Денис Казанський на своїй Facebook-сторінці.

"Квиток на міжнародний поїзд Луганськ-Ясинувата, що з'єднує дві молоді республіки, виписують від руки. Кульковою ручкою. Добре, що прогнали фашистів!" - підписав знімок блогер.

Проїзний документ датований 31 серпня 2019 року.

Скріншот поста (facebook.com/pg/den.kazansky2016)

У коментарях користувачі підняли на сміх "ноу-хау" в Луганську. Деякі зазначили, що в Луганську так виписують квитки ще з 2013 року.

Можна просто листочок подорожника видавати.

Для тих хто не в курсі ...там до 2013 ще виписувалися квитки від руки.Так що нічого нового.

57 км їхати, отетеріти, яке захоплююча зарубіжна подорож ... Судячи по ціні, майже руб кілометр.

Молодці! Нанотехнології в перспективних республіках. Це розвиток. Це крок вперед!

На квитку є серія, тобто це ще й бланк суворої звітності.

Ви просто заздрите.

Скріншот коментарів (facebook.com/pg/den.kazansky2016)

Ми раніше писали, в Луганській області жінка передавала розвіддані бойовикам "ЛНР".

До речі, в Луганській області затримали нелегальних перевізників з "ЛНР".