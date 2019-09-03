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Увлекательное путешествие: в сети подняли на смех ж/д билеты в "ЛНР"

STYLERЖизнь    03.09.2019 - 15:19
Увлекательное путешествие: в сети подняли на смех ж/д билеты в "ЛНР"
Фото: Иллюстративное фото (pixabay.com)

В Луганске вместо печати билеты на поезд выписывают от руки

В оккупированном боевиками Луганске железнодорожные билеты на поезд Луганск - Ясиноватая выписывают от руки шариковой ручкой. Об этом сообщил блогер Денис Казанский на своей Facebook-странице.

"Билет на международный поезд Луганск-Ясиноватая, соединяющий две молодые республики, выписывают от руки. Шариковой ручкой. Хорошо, что прогнали фашистов!" - подписал снимок блогер.

Проездной документ датирован 31 августа 2019 года.

Увлекательное путешествие: в сети подняли на смех ж/д билеты в &quot;ЛНР&quot;Скриншот поста (facebook.com/pg/den.kazansky2016)

В комментариях пользователи подняли на смех "ноу-хау" в Луганске. Некоторые отметили, что в Луганске так выписывают билеты еще с 2013 года.

  • Можно просто листик подорожника выдавать.
  • Для тех кто не в курсе ...там до 2013 еще выписывались билеты от руки.Так что ничего нового.
  • 57 км ехать, обалдеть, какое увлекательное зарубежное путешествие ... Судя по цене, почти рупь километр.
  • Молодцы! Нанотехнологии в перспективных республиках. Это развитие. Это шаг вперед!
  • На билете есть серия, т.е. это еще и бланк строгой отчетности.
  • Вы просто все завидуете.

Увлекательное путешествие: в сети подняли на смех ж/д билеты в &quot;ЛНР&quot;Увлекательное путешествие: в сети подняли на смех ж/д билеты в &quot;ЛНР&quot;Скриншот комментариев (facebook.com/pg/den.kazansky2016)

Мы ранее писали, в Луганской области женщина передавала разведданные боевикам "ЛНР".

Кстати, в Луганской области задержали нелегальных перевозчиков из "ЛНР".

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