Захоплююча подорож: у мережі підняли на сміх квитки в "ЛНР"

У Луганську замість печаті квитки на поїзд виписують від руки
В окупованому бойовиками Луганську залізничні квитки на поїзд Луганськ - Ясинувата виписують від руки кульковою ручкою. Про це повідомив блогер Денис Казанський на своїй Facebook-сторінці.
"Квиток на міжнародний поїзд Луганськ-Ясинувата, що з'єднує дві молоді республіки, виписують від руки. Кульковою ручкою. Добре, що прогнали фашистів!" - підписав знімок блогер.
Проїзний документ датований 31 серпня 2019 року.
Скріншот поста (facebook.com/pg/den.kazansky2016)
У коментарях користувачі підняли на сміх "ноу-хау" в Луганську. Деякі зазначили, що в Луганську так виписують квитки ще з 2013 року.
Скріншот коментарів (facebook.com/pg/den.kazansky2016)
Ми раніше писали, в Луганській області жінка передавала розвіддані бойовикам "ЛНР".
До речі, в Луганській області затримали нелегальних перевізників з "ЛНР".