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Захоплююча подорож: у мережі підняли на сміх квитки в "ЛНР"

STYLERЖиття    03.09.2019 - 15:19
Захоплююча подорож: у мережі підняли на сміх квитки в "ЛНР"
Фото: Ілюстративне фото (pixabay.com)

У Луганську замість печаті квитки на поїзд виписують від руки

В окупованому бойовиками Луганську залізничні квитки на поїзд Луганськ - Ясинувата виписують від руки кульковою ручкою. Про це повідомив блогер Денис Казанський на своїй Facebook-сторінці.

"Квиток на міжнародний поїзд Луганськ-Ясинувата, що з'єднує дві молоді республіки, виписують від руки. Кульковою ручкою. Добре, що прогнали фашистів!" - підписав знімок блогер.

Проїзний документ датований 31 серпня 2019 року.

Захоплююча подорож: у мережі підняли на сміх квитки в &quot;ЛНР&quot;Скріншот поста (facebook.com/pg/den.kazansky2016)

У коментарях користувачі підняли на сміх "ноу-хау" в Луганську. Деякі зазначили, що в Луганську так виписують квитки ще з 2013 року.

  • Можна просто листочок подорожника видавати.
  • Для тих хто не в курсі ...там до 2013 ще виписувалися квитки від руки.Так що нічого нового.
  • 57 км їхати, отетеріти, яке захоплююча зарубіжна подорож ... Судячи по ціні, майже руб кілометр.
  • Молодці! Нанотехнології в перспективних республіках. Це розвиток. Це крок вперед!
  • На квитку є серія, тобто це ще й бланк суворої звітності.
  • Ви просто заздрите.

Захоплююча подорож: у мережі підняли на сміх квитки в &quot;ЛНР&quot;Захоплююча подорож: у мережі підняли на сміх квитки в &quot;ЛНР&quot;Скріншот коментарів (facebook.com/pg/den.kazansky2016)

Ми раніше писали, в Луганській області жінка передавала розвіддані бойовикам "ЛНР".

До речі, в Луганській області затримали нелегальних перевізників з "ЛНР".

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