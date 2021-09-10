Увидеть и услышать, как звучит Днепр: в городе презентовали необычную скульптуру

"Мы с днепрянами тщательно собирали эти звуки города. С помощью цифровых технологий они превратились в форму. Эту форму на производстве было преобразовано в скульптуру. Цвета выбраны также по ассоциациям днепрян. Оранжевый - это металлургия, заводы. Зелено-синий символизирует волны Днепра. Скульптура изготовлена ​​на средства меценатов и благотворителей", - рассказала одна из инициаторов проекта "Звуки Города" и его продюсер Алена Тимошенко.

Скульптура из звуков гула ракетного двигателя, движения грузовых поездов через мост, работы холодильника "Днепр", звука открытия парашюта, рев моторной лодки и плеск весел, которые разбивают воду, треска горящего очага и стука трамвая, который набирает скорость, звона баллончиков для стритарта. А еще - сигнала машины скорой помощи.

"Когда мне предложили принять участие в этом проекте и представить от себя звук, этот (звук скорой помощи, - ред.) стал одним из тех, которые ассоциируются с современным городом. Для меня новейшая история Днепра неразрывно связана с противостоянием российской агрессии. Я помню время активных боевых действий - в 2014 году, мы тогда работали в облгосадминистрации. И звук сигналов скорых, что ехали из аэропорта с нашими ранеными, он кристаллизовался внутри", - сказал мэр Днепра Борис Филатов.

Первый заместитель председателя Днепропетровской ОГА Владимир Орлов добавил, что в "Звуках города" удалось объединить искусство и технологии, воспоминания и чувства.

К проекту относятся также Киев, Одесса, Харьков, Мариуполь и Крым.