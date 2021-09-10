В Днепре пройдет нон-стоп фестиваль электромузыки и художественных зрелищ

Музыку будут дополнять специально разработанные командой техников световые артинсталяции. Фестиваль удалось организовать благодаря гранту городской программы "Культурная столица".

На мероприятии будут музыканты, которые создают электронную экспериментальную музыку и техно. Это именно те диджеи, которые сейчас активно развиваются и выпускают новые треки. Около 30 процентов из этих музыкантов - резиденты "Модуль".

Фест проведут в необычной локации - на территории заброшенного зоопарка на Монастырском острове. Животных здесь нет с 2017 года, когда было принято решение ликвидировать учреждение из-за неблагоприятных условий для них. Некоторых зверей вывезли в реабилитационные центры, например медведь сейчас живет в Карпатах.

Заброшенную огромную территорию с видом на Днепр тщательно расчистили и оборудовали для фестиваля. Внутри здания появилась танцплощадка, а на территории зоопарка - удобные зоны отдыха с барами и пуфиками.

"Локация хорошо вписывается в концепцию фестиваля. Рейв-музыка должна способствовать тому, чтобы человек на некоторое время освободился от своих стереотипов и проблем и побыл настоящим, двигаясь в такт музыке. К тому же мы хотим привлечь внимание к той проблеме, что огромная территория в зеленой зоне пока пустует", - объясняет идею соорганизатор мероприятия и соучредитель"Модуля"Евгений Гончаров.

Сцены

Внутри здания обустроили сцену "Дом", на крыше медвежьего вольера - сцену "Клетка, а под открытым небом построили главную сцену" Театр "и с мощным звуком. Именно из этих сцен в течение двух дней и ночей будут звучать экспериментальные биты техно и других родственных электронных жанров, которые создадут лучшие продюсеры и диджеи со всей страны. Это все - результаты недель кропотливой работы, которую проделала команда.

Модуль

Арт-пространство для ивентов, репетиционная база, школа диджеинга, музыкальный лейбл, 2 студии звукозаписи и магазин винила - это все сочетает в себе "Модуль". А недавно здесь появилась еще и веганская фалафельная. Для многих музыкантов "Модуль" - это одна из причин остаться в Днепре, а не переезжать в Киев.

За 5 лет развития андеграундный клуб превратился в живое сообщество посетителей, музыкантов резидентов и волонтеров, которые принимают непосредственное участие в развитии музыкальной культуры.

Лейбл "Dnipropop" появился год назад, во время карантина. Тогда было запрещено проводить массовые мероприятия, а следовательно, работники заведения не могли проводить вечеринки и заниматься творчеством, как раньше. Проект представили на программу краудфандинг. Многие горожан материально поддержали идею музыкального лейбла, и в "Модуле" выпускать собственную музыку на виниле. Пластинки можно приобрести здесь.

"Модулю" фактически удалось создать настоящую музыкальную экосистему, где можно пройти путь от обучения к записи своей музыки и выпуска треков на виниловых пластинках. То есть здесь музыкантам помогают и с созданием музыки, и с записью, и с реализацией.

"Мы это делаем, чтобы люди по всей стране и мире могли услышать наших артистов и ознакомиться с их творчеством", - говорит Евгений Гончаров.

У "Модуля" много планов. Вскоре она начнет функционировать еще и как букинг-агентство. То есть музыканты смогут ездить на выступления в другие города и страны.

"Мы и раньше поддерживали днепровских музыкантов, развивающие электронную музыку. В частности группа DZ'OB получала гранты на запись альбомов. Находили возможность и поддерживать "Модуль". Потому что культура - это многогранное понятие, и в Днепре представители всех художественных направлений уровне, все являются гражданами "Культурной столицы". Возможно, не всем членам худсовета через эстетические предпочтения такая экспериментальная музыка близка, но мы видим, что она востребована у молодежи. Это современное искусство, и надо стараться понять его - надо стараться быть современными. В конце концов, это творческий поиск, а мы в Днепре поддерживаем все творческие поиски. Тем более, что фестиваль будет проходить на территории бывшего зоопарка, а это новое освоение пространства, придания ему нового смысла. Это тренд в современном мире, а "Культурная столица" поддерживает тренды. Кроме того в рамках заявки Днепра на грант "Большая культурная столица" от Украинского культурного фонда мы будем развивать эту тему - предложим горожанам специальный проект", - рассказал чиновник Григорий Гельфер.