В Днепре пройдет нон-стоп фестиваль электромузыки и художественных зрелищ
10-11 сентября более 50 тщательно отобранных диджеев будут играть лайвы на нон-стоп фестивале "Dnipropop on air". Так представители экспериментального музыкального сообщества по-своему отметят День города.
Об этом говориться на странице фестиваля.
Музыку будут дополнять специально разработанные командой техников световые артинсталяции. Фестиваль удалось организовать благодаря гранту городской программы "Культурная столица".
На мероприятии будут музыканты, которые создают электронную экспериментальную музыку и техно. Это именно те диджеи, которые сейчас активно развиваются и выпускают новые треки. Около 30 процентов из этих музыкантов - резиденты "Модуль".
Фест проведут в необычной локации - на территории заброшенного зоопарка на Монастырском острове. Животных здесь нет с 2017 года, когда было принято решение ликвидировать учреждение из-за неблагоприятных условий для них. Некоторых зверей вывезли в реабилитационные центры, например медведь сейчас живет в Карпатах.
Заброшенную огромную территорию с видом на Днепр тщательно расчистили и оборудовали для фестиваля. Внутри здания появилась танцплощадка, а на территории зоопарка - удобные зоны отдыха с барами и пуфиками.
"Локация хорошо вписывается в концепцию фестиваля. Рейв-музыка должна способствовать тому, чтобы человек на некоторое время освободился от своих стереотипов и проблем и побыл настоящим, двигаясь в такт музыке. К тому же мы хотим привлечь внимание к той проблеме, что огромная территория в зеленой зоне пока пустует", - объясняет идею соорганизатор мероприятия и соучредитель"Модуля"Евгений Гончаров.
Сцены
Внутри здания обустроили сцену "Дом", на крыше медвежьего вольера - сцену "Клетка, а под открытым небом построили главную сцену" Театр "и с мощным звуком. Именно из этих сцен в течение двух дней и ночей будут звучать экспериментальные биты техно и других родственных электронных жанров, которые создадут лучшие продюсеры и диджеи со всей страны. Это все - результаты недель кропотливой работы, которую проделала команда.
Модуль
Арт-пространство для ивентов, репетиционная база, школа диджеинга, музыкальный лейбл, 2 студии звукозаписи и магазин винила - это все сочетает в себе "Модуль". А недавно здесь появилась еще и веганская фалафельная. Для многих музыкантов "Модуль" - это одна из причин остаться в Днепре, а не переезжать в Киев.
За 5 лет развития андеграундный клуб превратился в живое сообщество посетителей, музыкантов резидентов и волонтеров, которые принимают непосредственное участие в развитии музыкальной культуры.
Лейбл "Dnipropop" появился год назад, во время карантина. Тогда было запрещено проводить массовые мероприятия, а следовательно, работники заведения не могли проводить вечеринки и заниматься творчеством, как раньше. Проект представили на программу краудфандинг. Многие горожан материально поддержали идею музыкального лейбла, и в "Модуле" выпускать собственную музыку на виниле. Пластинки можно приобрести здесь.
"Модулю" фактически удалось создать настоящую музыкальную экосистему, где можно пройти путь от обучения к записи своей музыки и выпуска треков на виниловых пластинках. То есть здесь музыкантам помогают и с созданием музыки, и с записью, и с реализацией.
"Мы это делаем, чтобы люди по всей стране и мире могли услышать наших артистов и ознакомиться с их творчеством", - говорит Евгений Гончаров.
У "Модуля" много планов. Вскоре она начнет функционировать еще и как букинг-агентство. То есть музыканты смогут ездить на выступления в другие города и страны.
"Мы и раньше поддерживали днепровских музыкантов, развивающие электронную музыку. В частности группа DZ'OB получала гранты на запись альбомов. Находили возможность и поддерживать "Модуль". Потому что культура - это многогранное понятие, и в Днепре представители всех художественных направлений уровне, все являются гражданами "Культурной столицы". Возможно, не всем членам худсовета через эстетические предпочтения такая экспериментальная музыка близка, но мы видим, что она востребована у молодежи. Это современное искусство, и надо стараться понять его - надо стараться быть современными. В конце концов, это творческий поиск, а мы в Днепре поддерживаем все творческие поиски. Тем более, что фестиваль будет проходить на территории бывшего зоопарка, а это новое освоение пространства, придания ему нового смысла. Это тренд в современном мире, а "Культурная столица" поддерживает тренды. Кроме того в рамках заявки Днепра на грант "Большая культурная столица" от Украинского культурного фонда мы будем развивать эту тему - предложим горожанам специальный проект", - рассказал чиновник Григорий Гельфер.
Как сообщалось, в Днепре на День города, который будут отмечать 11-12 сентября, покажут уникальное свето-лазерное шоу. Инсталляция Dnipro Light Flowers синхронно зажжет пять заводских труб, расположенных на территории индустриального парка Industrial Park "Innovation Forpost".