Побачити та почути, як звучить Дніпро: у місті презентували незвичну скульптуру

"Ми з дніпрянами ретельно збирали ці звуки міста. За допомогою цифрових технологій вони перетворилися на форму. Цю форму на виробництві було перетворено в скульптуру. Кольори обрані також за асоціаціями дніпрян. Помаранчевий - це металургія, заводи. Зелено-синій символізує хвилі Дніпра. Скульптура виготовлена коштом меценатів і благодійників", - розповіла одна з ініціаторок проєкту "Звуки Міста" та його продюсерка Альона Тимошенко.

Скульптура зі звуків гулу ракетного двигуна, руху вантажних потягів через міст, роботи холодильника "Дніпро", виляскування відкриття парашута, ревіння моторного човна та хлюпання весел, які розбивають воду, тріскоту палаючого вогнища та стукоту трамвая, що набирає швидкість, дзенькоту балончиків для стріт-арту. А ще - сигналу машини швидкої допомоги.

"Коли мені запропонували взяти участь у цьому проєкті та представити від себе звук, цей (звук швидкої допомоги, - ред.) став одним з тих, які асоціюються із сучасним містом. Для мене новітня історія Дніпра нерозривно пов’язана з протистоянням російській агресії. Я пам’ятаю час активних бойових дій - у 2014 році, ми тоді працювали в облдержадміністрації. І звук сигналів швидких, що їхали з аеропорту з нашими пораненими, він кристалізувався всередині", - сказав мер Дніпра Борис Філатов.

Перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов додав, що у "Звуках міста" вдалося об’єднати мистецтво і технології, спогади та почуття.

До проєкту належать також Київ, Львів, Одеса, Харків, Маріуполь і Крим.