Звуки Днепра превратили в форму: Алена Тимошенко инициировала открытие необычной арт-инсталляции

В Днепре открылась арт-инсталляция, объединяющая звуки, ассоциирующиеся с городом, и скульптуру. Воплощение звуковых ассоциаций в визуальном исполнении, по словам одной из инициаторов проекта, продюсера GOODMEDIA Алены Тимошенко, - это часть масштабного проекта, который будет реализован во многих городах Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт Днепропетровской ОГА.

Скульптура в Днепре объединяет большой набор звуков, начиная от плеса волн Днепра, заканчивая звуком работающего холодильника "Днепр". С каждым из этих звуков у днепрян связаны свои воспоминания и ассоциации. Звуковая дорожка, объединяющая весь ассоциативный ряд, служит непосредственным наполнением арт-инсталляции.

"Живем в новое время, когда развивается страна, развивается инфраструктура. Мы меняемся изнутри. Ищем новые формы самовыражения. Наш проект "Звуки города" - именно об этом. Впервые звук превратился в форму», - поделилась Алена Тимошенко.

Среди других звуков Днепра горожане пожелали также услышать плеск фонтанов, гул ракетного двигателя, стук вагонов, хлопок открытия парашюта и работу двигателя моторной лодки, пересекающей Днепр, треск костра, аплодисменты, громкий смех и много другое.

"Скульптура выглядит модерново. Движемся в будущее. Открыты для инноваций. Таким путем движутся развитые города", - поделился впечатлениями мэр Днепра Борис Филатов.

Записанные аудиодорожки были обработаны в программе звукового дизайна, а затем изготовлены в виде скульптуры.

По словам Алены Тимошенко, в работе над проектом было задействовано 117 человек, среди которых скульпторы, художники и саунд-продюсеры.

Первая скульптура проекта, посвященная Крыму, была открыта Президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите "Крымская платформа".

Свои "Звуки города" вскоре увидят и услышат также в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Мариуполе, обещают организаторы проекта.