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Увидел хозяина и умер: в Днепре вор жестко поплатился за взлом квартиры

STYLERПроисшествия    28.11.2019 - 22:52
Увидел хозяина и умер: в Днепре вор жестко поплатился за взлом квартиры
В Днепре вор умер в квартире после встречи с хозяином (коллаж: РБК-Украина)

В Днепре ограбление квартиры закончилось смертью злоумышленника

В Днепре вор залез в квартиру, но там его ждал неприятный сюрприз. Наглый грабитель столкнулся с хозяином жилища. Все закончилось довольно плачевно, пишет Telegram-канал Головні новини України.

Трагический инцидент произошел в четверг, 28 ноября, на улице Макарова. Сообщается, что хозяин квартиры услышал шаги и вышел в коридор. Там он увидел перепуганного не на шутку мужчину, который уверял, что ничего не украл.

Тем не менее, хозяин квартиры не внял его мольбам и вызвал полицию. Грабитель стал сопротивляться, из-за чего его пришлось удерживать силой.

Все закончилось тем, что взломщик потерял сознание и вскоре умер. Хозяин квартиры пытался оказать ему первую помощь, но ни ему, ни медикам не удалось "откачать" грабителя.

Предварительно известно, что мужчина при попытке удержания злоумышленника сильно надавил ему на грудь. В результате чего несостоявшийся грабитель умер от так называемого синдрома длительного сдавливания.

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