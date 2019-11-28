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Побачив господаря і помер: у Дніпрі злодій жорстко поплатився за злом квартири

STYLERПодії    28.11.2019 - 22:52
Побачив господаря і помер: у Дніпрі злодій жорстко поплатився за злом квартири
У Дніпрі злодій помер у квартирі після зустрічі з господарем (колаж: РБК-Україна)

У Дніпрі пограбування квартири закінчилося смертю зловмисника

У Дніпрі злодій заліз у квартиру, але там його чекав неприємний сюрприз. Нахабний грабіжник зіткнувся з господарем оселі. Все закінчилося досить плачевно, пише Telegram-канал Головні новини України.

Трагічний інцидент стався в четвер, 28 листопада, на вулиці Макарова. Повідомляється, що господар квартири почув кроки і вийшов у коридор. Там він побачив переляканого не на жарт чоловіка, який запевняв, що нічого не вкрав.

Тим не менш, господар квартири не почув його благання і викликав поліцію. Грабіжник став чинити опір, через що його довелося утримувати силою.

Все закінчилося тим, що зломщик втратив свідомість і незабаром помер. Господар квартири намагався надати йому першу допомогу, але ні йому, ні медикам не вдалося "відкачати" грабіжника.

Попередньо відомо, що чоловік при спробі утримання зловмисника сильно натиснув йому на груди. В результаті чого горе-грабіжник помер від так званого синдрому тривалого здавлювання.

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