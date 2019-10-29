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Поджидал под магазином: в Киеве мужчина нападал на пенсионеров

STYLERПроисшествия    29.10.2019 - 13:39
Поджидал под магазином: в Киеве мужчина нападал на пенсионеров
В Киеве мужчина нападал на пенсионеров (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве молодой парень грабил стариков

В Киеве молодой мужчина нападал на пенсионеров. Правоохранители задержали 21-летнего парня, которого подозревают в серии ограблений пожилых людей. Об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

Злоумышленник работал неподалеку от супермаркета на улице Митрополита Василия Липковского (Соломенский район). Какой именно магазин грабитель избрал "местом охоты", не сообщается. Известно, что на этой улице находятся Billa, Эко-Маркет и АТБ.

Жертвами преступника становились очень пожилые люди, которым сложно было дать отпор грабителю. Он нападал на людей возрастом от 80 до 90 лет.

О 21-летнем преступнике известно, что он уроженец Хмельницкой области, который недавно освободился из мест заключения.

Мужчина выбирал жертв нападения возде магазина, следовал за ними к месту жительства и уже там совершал ограбление.

Пока что известно, что за время своих "последних гастролей" он успел разжиться несколькими мобильными телефонами, а также суммой около шести тысяч гривен. Правоохранители ныне проверят причастность злоумышленника к другим аналогичным преступлениям.

За грабеж и разбой, которые вменяют подозреваемому, ему "светит" срок от трех до семи лет.

Поджидал под магазином: в Киеве мужчина нападал на пенсионеров

В Киеве мужчина нападал на пенсионеров (скрин: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

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