Увеличение налогов в Украине: кого коснутся изменения

Украинское налоговое законодательство в 2020 году будет существенно измененно. "Плоское" налогообложение, которое сейчас действует, подразумевает одинаковую ставку налога для всех граждан - 18 процентов.

Не так давно в Раде было подано на регистрацию несколько законопроектов, предлагающих перейти на "прогрессивное" налогообложение, суть которого заключается в том, чтобы те, которые получают больше, платили соответсвующий налог. Об этом информирует "Сегодня".

"Слугами народа" в январе был подан законопроект под номером 2759. Его основной идеей является увеличение налоговой ставки для граждан, уровень дохода которых выше чем 10 минимальных зарплат. Ставка в таком случае будет составлять 36 процентов, что в два раза больше стандартной. А если уровень дохода выше "минималки" в 20 раз, то и ставка выростет втрое, по сравнению со стандартной. Согласно статистике, большинство украинцев увеличение налога не затронет, так как средняя зарплата в стране составляет 11 тысяч гривен.

Следует отметить, что граждан, чьи доходы не превышают 5 размеров минимальной зароботной платы, могут ожидать изменения. Связано это с тем, что в феврале депутатами был зарегестрирован законопроект 3076, в котором говорится о том, что на доход, который не превышает 5 "минималок", ставка будет уменьшена с 18 процентов до 15.

"Каждая из двух существующих моделей - прогрессивной и с единой ставкой - имеет свои преимущества и недостатки, которые учитывают не только чисто "математику", но и момент социальной справедливости. Собственно, последний, как считается, лучше обеспечивает именно прогрессивная система налогообложения: зарабатываешь больше - платишь больше налога. Международная практика исходит из того, что те граждане, которым доходов хватает только на самое необходимое, должны платить минимум налогов (или вообще ничего). Те же, кто может позволить себе предметы роскоши, должны отдавать в бюджет половину и больше своих доходов", - говорит Виталий Власюк, председатель Комитета по международному праву Национальной ассоциации адвокатов Украины.

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