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Курс доллара в Украине 2020: эксперты прояснили важный момент

STYLERЖизнь    07.03.2020 - 13:50
Курс доллара в Украине 2020: эксперты прояснили важный момент
Курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Эксперты дали неоднозначный прогноз касательно курса доллара

Курс доллара в Украине в последнее время ведет себя довольно странно. Отставка Кабмина и прочие форс-мажорные обстоятельства ощутимо влияют на валюту, из-за чего даже экспертам тяжело предугадать, что будет дальше.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко поделились своими прогнозами, информирует Сегодня.

По словам Шевчишина, отставка премьера и смены в экономическом блоке правительства должны были повлечь за собой изменения и на то есть причины. Олег Пендзин такое мнение разделяет.

"Во всех случаях речь идет о возможной смене политики, в том числе экономической, монетарной. Первой реакцией обычно становится падение курса, фондового рынка, доходности облигаций. Инвесторы занимают выжидательную позицию и не спешат делать новые вложения. Если слухи не оправдываются, рынок быстро восстанавливается, если нет - сохраняет свою волатильность (размах колебаний) до тех пор, пока не будет ясности в политическом будущем", - отметил эксперт.

В свою очередь, Александр Охрименко отмечает, что Нацбанк не допустит дальнейшего подъема курса выше 25 гривен за доллар и, скорее всего, попытается его снизить.

"Валюты в стране достаточно, на рынок влияют только политические события. Нацбанку даже не нужно продавать на межбанке значительные объемы долларов (200-300 млн), чтобы удержать курс", - сказал Охрименко.

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