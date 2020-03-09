Збільшення податків в Україні: кого торкнуться зміни

Українське податкове законодавство в 2020 році буде суттєво змінено. "Плоске" оподаткування, яке зараз діє, передбачає однакову ставку податку для всіх громадян - 18 відсотків.

Не так давно в Раді було подано на реєстрацію кілька законопроектів, що пропонують перейти на "прогресивне" оподаткування, суть якого полягає в тому, щоб ті, які отримують більше, сплачували відповідний податок. Про це інформує "Сьогодні".

"Слугами народу" в січні був поданий законопроект під номером 2759. Його основною ідеєю є збільшення податкової ставки для громадян, рівень доходу яких вище ніж 10 мінімальних зарплат. Ставка у такому разі становитиме 36 відсотків, що в два рази більше стандартної. А якщо рівень доходу вище "мінімалки" в 20 разів, то і ставка зросте втричі, порівняно зі стандартною. Згідно зі статистикою, більшість українців збільшення податку не торкнеться, так як середня зарплата в країні становить 11 тисяч гривень.

Слід зазначити, що громадян, чиї доходи не перевищують 5 розмірів мінімальної заробітної плати, можуть очікувати зміни. Пов'язано це з тим, що в лютому депутатами був зареєстрований законопроект 3076, в якому йдеться про те, що на дохід, який не перевищує 5 "мінімалок", ставка буде зменшена з 18 до 15 відсотків.

"Кожна з двох існуючих моделей - прогресивної і з єдиною ставкою - має свої переваги і недоліки, які враховують не лише чисто "математику", але і момент соціальної справедливості. Власне, останній, як вважається, краще забезпечує саме прогресивна система оподаткування: заробляєш більше - платиш більше податку. Міжнародна практика виходить з того, що ті громадяни, яким доходів вистачає тільки на найнеобхідніше, повинні платити мінімум податків (або взагалі нічого). Ті ж, хто може дозволити собі предмети розкоші, повинні віддавати в бюджет половину і більше своїх доходів", - говорить Віталій Власюк, голова Комітету з міжнародного права Національної асоціації адвокатів України.

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