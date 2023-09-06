До уваги водіїв! Коли вже треба вмикати ближнє світло фар за містом

Про що йдеться у ПДР

Згідно з пунктом 9.8 Правил дорожнього руху (ПДР) України, з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути включені денні ходові вогні (ДХВ). Це стосується і двоколісного транспорту.

В оновленій редакції правил є також чітке визначення ДХВ: "Зовнішні світлові прилади білого кольору, передбачені конструкцією транспортного засобу, установлені спереду транспортного засобу та призначені для покращення видимості транспортного засобу під час його руху у світлий час доби".

У разі відсутності ходових вогнів у конструкції транспортного засобу водії повинні вмикати ближнє світло фар.

Таке правило діє цілодобово, тобто і в світлий час доби - також.

Кому з ближнім світлом їздити обов'язково

Під час руху транспортного засобу поза містом у світлий час обов'язкове ввімкнення ближнього світла фар для:

машин, що рухаються в колоні

маршрутних таксі, що їдуть смугою, позначеною відповідним дорожнім знаком, назустріч загальному потоку машин

автобусів (у тому числі й мікроавтобусів), які здійснюють перевезення дітей

габаритних транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі

буксируючих транспортних засобів

всіх машин, які пересуваються тунелями

Якщо видимість на дорозі недостатня, допустиме також включення протитуманних фар і дальнього світла (якщо вони не сліплять інших водіїв).

Якщо видимість недостатня, допустиме також включення протитуманних фар і дальнього світла (ілюстративне фото: Freepik)

Коли видно погано

У темний час доби, в тунелях, або за умов недостатньої видимості (незалежно від ступеня освітлення дороги й пори року):

на всіх механічних транспортних засобах мають працювати фари ближнього (дальнього) світла

на мопедах (велосипедах) і гужових возах (санях) - фари або ліхтарі

на причепах і транспортних засобах, які буксируються - габаритні ліхтарі

Навіщо потрібне світло поза містом

Їздити зі світлом восени та взимку необхідно, аби запобігти ДТП, суттєва частка яких припадає саме на аварії на заміських трасах. Це зумовлено, зокрема:

скороченням світлового дня

погіршенням видимості внаслідок погодних умов

випаданням опадів на дорожнє полотно

Експерти впевнені - якщо впродовж семи місяців (з 1 жовтня по 1 травня) включати ближнє світло фар у будь-який час доби, вдасться уникнути багатьох небезпечних моментів на дорозі.

Досвідчені водії, що побували в різних дорожніх ситуаціях, також позитивно відгукуються про необхідність включення фар у денний час. На їхню думку, такий запобіжний захід дозволяє зробити автомобілі більш помітними для інших учасників руху та може скоротити кількість аварій.

Як каратимуть порушників

Представники поліції регулярно нагадують водіям, що фіксований штраф за не включене ближнє світло фар в Україні призначається вже за первинного порушення.

Водночас дехто з автомобілістів з цим не згоден. Вони вважають, що грошове стягнення не може бути винесене, оскільки Кримінальним кодексом України не передбачене покарання за подібне порушення.

Однак насправді штраф за некоректне використання вогнів та їзду з несправними фарами передбачений першим пунктом статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Згідно з ним порушникам загрожує штраф у розмірі від 20 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.