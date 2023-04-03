Ось як очистити потьмянілі фари вашого авто: цей копійчаний засіб замінить дорогу послугу в сервісі

Автомобільні фари з часом стають тьмяними, вигоряють та перестають світити яскраво. А це необхідно для безпечного пересування на машині у темний час доби чи погану погоду. В автосервісах зазвичай пропонують для очищення фар, що потьмяніли, дуже дорогі послуги - чищення за допомогою спеціальних шліфувальних або полірувальних машин.

Але позбавитися цієї проблеми можна самостійно, за допомогою копійчаного засобу. Як зробити такий засіб для очищення фар, що потьмяніли, - читайте в матеріалі нижче.