К вниманию водителей! Когда уже нужно включать ближний свет фар за городом

О чем идет речь в ПДД

Согласно пункту 9.8 Правил дорожного движения (ПДД) Украины, с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни (ДХО). Это касается и двухколесного транспорта.

В обновленной редакции правил есть также четкое определение ДХО: "Внешние световые приборы белого цвета, предусмотренные конструкцией транспортного средства, установленные спереди транспортного средства и предназначенные для улучшения видимости транспортного средства во время его движения в светлое время суток".

При отсутствии ходовых огней в конструкции транспортного средства водители должны включать ближний свет фар.

Такое правило действует круглосуточно, то есть и в светлое время суток - тоже.

Кому с ближним светом ездить обязательно

При движении транспортного средства вне города в светлое время обязательно включение ближнего света фар для:

машин, двигающихся в колонне

маршрутных такси, едущих по полосе, обозначенной соответствующим дорожным знаком, навстречу общему потоку машин

автобусов (в том числе и микроавтобусов), осуществляющих перевозку детей

габаритных транспортных средств, перевозящих опасные грузы

буксирующих транспортных средств

всех машин, передвигающихся по туннелям

Если видимость на дороге недостаточная, допустимо включение противотуманных фар и дальнего света (если они не слепят других водителей).

Если видимость недостаточна, допустимо также включение противотуманных фар и дальнего света (иллюстративное фото: Freepik)

Когда видно плохо

В темное время суток, в туннелях или при недостаточной видимости (независимо от степени освещения дороги и времени года):

на всех механических транспортных средствах должны работать фары ближнего (дальнего) света

на мопедах (велосипедах) и гужевых повозках (санях) - фары или фонари

на буксируемых прицепах и транспортных средствах - габаритные фонари

Зачем нужен свет вне города

Ездить со светом осенью и зимой необходимо, чтобы предотвратить ДТП, существенная доля которых приходится именно на аварии на загородных трассах. Это обусловлено, в частности:

сокращением светового дня

ухудшением видимости вследствие погодных условий

выпадением осадков на дорожное полотно

Эксперты уверены - если в течение семи месяцев (с 1 октября по 1 мая) включать ближний свет фар в любое время суток, удастся избежать многих опасных моментов на дороге.

Опытные водители, побывавшие в разных дорожных ситуациях, также положительно отзываются о необходимости включения фар в дневное время. По их мнению, такая мера предосторожности позволяет сделать автомобили более заметными для других участников движения и может сократить количество аварий.

Как будут наказывать нарушителей

Представители полиции регулярно напоминают водителям, что фиксированный штраф за не включенный ближний свет фар в Украине назначается уже при первоначальном нарушении.

В то же время некоторые автомобилисты с этим не согласны. Они считают, что денежное взыскание не может быть вынесено, поскольку Уголовным кодексом Украины не предусмотрено наказание за подобное нарушение.

Однако на самом деле штраф за некорректное использование огней и езду с неисправными фарами предусмотрен первым пунктом статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Согласно ему нарушителям грозит штраф в размере от 20 до 25 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.