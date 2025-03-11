Увага кожному рибалці: наближається нерест, які штрафи можна отримати?

Періоди заборони на риболовлю в 2025 році

В Україні встановлені чіткі терміни заборони на риболовлю для захисту рибних ресурсів. Найважливіші періоди - це нерестова заборона, яка діє з 1 квітня по 30 травня на річках та їх притоках і до 19 червня на водосховищах, озерах і затоках.

Крім того, існує зимова заборона з 1 листопада до початку нересту, яка коригується щорічно. Особливе значення мають додаткові обмеження, наприклад, заборона на ловлю щуки з 15 лютого до 31 березня.

Порушення цих правил тягне за собою штрафи або кримінальну відповідальність. Заборона також стосується ловлі раків до 30 червня, з дозволом на вилов не більше 30 одиниць на день після її завершення.

Норми вилову та обмеження для рибалок

Українські правила любительської риболовлі визначають норми вилову для рибалок, щоб зберегти екосистему водойм. Одному рибалці дозволено ловити не більше 3 кг риби одного виду на добу.

Крім цього, дозволяється ловити одну трофейну рибу - наприклад, сома, довжина якого повинна бути не менше 60-80 см. Під час нересту рибалки можуть використовувати лише одну вудку з двома гачками або спінінг з однією приманкою, а також ловити тільки з берега.

Після завершення заборони можна використовувати до 7 гачків на одну людину. Це дозволяє підтримувати рівновагу в риболовних популяціях і запобігати їх надмірному вилову.

З 15 лютого по 31 березня діє заборона на ловлю щуки. За порушення передбачено штраф у розмірі 3 468 грн, а також можлива кримінальна відповідальність. До 30 червня триває заборона на вилов раків, з аналогічним штрафом у 3 332 грн за кожного незаконно виловленого рака. Після закінчення заборони дозволено ловити не більше 30 раків на добу на одну людину.

Які види риби можна ловити без обмежень

Згідно з оновленими правилами, деякі види риб можна ловити без обмежень, що є важливим для любителів риболовлі. Серед таких риб - сонячний окунь, ротан, тюлька та синька.

Крім того, введено норму "прилову" - риби, що не відповідають мінімальним розмірам, яких може бути не більше 10% в загальному улові. Це дозволяє зменшити негативний вплив на молодь риби та сприяє її природному відновленню. Завдяки таким змінам риболовля стає більш контрольованою і менш шкідливою для екосистеми.

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