Внимание каждому рыбаку: приближается нерест, какие штрафы можно получить?

Периоды запрета на рыбалку в 2025 году

В Украине установлены четкие сроки запрета на рыбалку для защиты рыбных ресурсов. Самые важные периоды - это нерестовый запрет, который действует с 1 апреля по 30 мая на реках и их притоках и до 19 июня на водохранилищах, озерах и заливах.

Кроме того, существует зимний запрет с 1 ноября до начала нереста, который корректируется ежегодно. Особое значение имеют дополнительные ограничения, например, запрет на ловлю щуки с 15 февраля до 31 марта.

Нарушение этих правил влечет за собой штрафы или уголовную ответственность. Запрет также касается ловли раков до 30 июня, с разрешением на вылов не более 30 единиц в день после его завершения.

Нормы вылова и ограничения для рыбаков

Украинские правила любительской рыбалки определяют нормы вылова для рыбаков, чтобы сохранить экосистему водоемов. Одному рыбаку разрешено ловить не более 3 кг рыбы одного вида в сутки.

Кроме этого, разрешается ловить одну трофейную рыбу - например, сома, длина которого должна быть не менее 60-80 см. Во время нереста рыбаки могут использовать только одну удочку с двумя крючками или спиннинг с одной приманкой, а также ловить только с берега.

После завершения запрета можно использовать до 7 крючков на одного человека. Это позволяет поддерживать равновесие в рыболовных популяциях и предотвращать их чрезмерный вылов.

С 15 февраля по 31 марта действует запрет на ловлю щуки. За нарушение предусмотрен штраф в размере 3 468 грн, а также возможна уголовная ответственность. До 30 июня продолжается запрет на вылов раков, с аналогичным штрафом в 3 332 грн за каждого незаконно выловленного рака. После окончания запрета разрешено ловить не более 30 раков в сутки на одного человека.

Какие виды рыбы можно ловить без ограничений

Согласно обновленным правилам, некоторые виды рыб можно ловить без ограничений, что является важным для любителей рыбалки. Среди таких рыб - солнечный окунь, ротан, тюлька и синька.

Кроме того, введена норма "прилова" - рыбы, не соответствующие минимальным размерам, которых может быть не более 10% в общем улове. Это позволяет уменьшить негативное влияние на молодь рыбы и способствует ее естественному восстановлению. Благодаря таким изменениям рыбалка становится более контролируемой и менее вредной для экосистемы.

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