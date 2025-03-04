Місячний календар рибалки на березень 2025: коли й де чекати на вдалий кльов

Весна - час активної риболовлі, і з приходом березня шанси на вдалий улов значно зростають. Щоб збільшити ймовірність гарного клювання, досвідчені рибалки орієнтуються на місячний календар.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про сприятливі дати для риболовлі у березні.

Сприятливі дні для риболовлі у березні 2025 року

У березні риба стає більш рухливою, особливо в сонячні та теплі дні, коли вода поступово прогрівається. Однак мінлива погода та стрибки атмосферного тиску можуть суттєво впливати на її активність.

Найкращий кльов прогнозується на початку та наприкінці місяця.

Найвдалішими днями стануть 1-9 березня, а також 21-24 числа, коли активність риби буде високою.

Гарні умови для ловлі також очікуються: 10-12, 18-20 і 25-26 березня.

Помірний кльов можливий у періоди: 13, 15-17, 27-28 і 30-31 березня, коли риба менш активна, але все ж продовжує шукати їжу.

Найгіршими днями для риболовлі будуть 14 березня (Повня) та 29 березня (Молодик), адже в ці дати риба поводиться мляво і майже не клює.

Яка риба активна у березні

У березні пробуджуються як мирні, так і хижі риби.

Лящ, карась і плітка частіше виходять на мілководдя в пошуках їжі. Їх найкраще ловити на мотиля, черв’яка та опариша, а також на комбіновані насадки.

Щука, судак і окунь ведуть активне полювання, переміщуючись уздовж берегів і на глибоководдя. Для їхньої ловлі використовують воблери, балансири та джигові приманки. Варто пам’ятати, що риба чутлива до змін температури води, тому в холодні дні кльов може слабшати.

Найкращі приманки та підгодівля для весняної риболовлі

Вибір приманки залежить від виду риби, погодних умов і особливостей водойми.

Щука добре реагує на воблери та силіконові приманки, судак - на джигові насадки та твістери. Окунь віддає перевагу мормишкам і балансирам, а мирна риба залишається вірною класичним наживкам - мотилю, тісту та черв’якові.

Навесні риба особливо чутлива до підгодівлі, тому варто використовувати панірувальні сухарі, подрібнене зерно та спеціальні весняні суміші. Головне - обирати підгодівлю з легкою текстурою, яка швидко розчиняється у воді, приваблюючи рибу.

Де ловити рибу у березні

Вибір місця для риболовлі значною мірою впливає на успішність улову. У південних регіонах уже можна ловити на відкритих ділянках річок і водосховищ, де лід повністю розтанув.

Перспективними місцями для ловлі є гирла річок і затоки, де спостерігається підвищений рівень кисню у воді, що приваблює рибу. Також варто пробувати рибалити в глибоких ямах і поблизу підводних перешкод, де риба ховається від течії.

Весняна риболовля - це не лише захопливий процес, а й чудова можливість отримати багатий улов. Слідкуйте за прогнозом погоди, експериментуйте з приманками і не забувайте про правила безпеки на льоду та воді.

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