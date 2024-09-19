Рибалка в дощ: поради і нюанси, які дозволять зловити багато риби

Риболовля в дощ - це чудова можливість зловити справжній трофей. Досвідчені рибалки завжди враховують погодні умови, зокрема дощ, адже вони суттєво впливають на активність риби. Як результативно ловити рибу у дощову погоду?

РБК-Україна пояснює, яким чином змінюється поведінка риби під час дощу та як це перетворити на гарний улов.

Чому риба активніше клює під дощ?

Дощ здатен створювати умови, які стимулюють рибу активно клювати.

По-перше, краплі дощу, які потрапляють у водойму, насичують воду киснем, що змушує рибу підніматися ближче до поверхні.

По-друге, прохолода від дощу особливо влітку знижує температуру води, що також позитивно впливає на активність риби.

Також дрібний дощ збиває комах з поверхні води, які стають легкою здобиччю для риби.

І нарешті, під час дощу видимість у воді погіршується, що робить рибалку менш помітним для риби, дозволяючи підходити до місць ловлі ближче.

Як підготуватися до риболовлі під час дощу?

Риболовля в дощ потребує особливої підготовки, щоб не лише зловити рибу, а й залишитися в комфорті.

По-перше, варто подбати про правильний одяг. Непромокальна куртка і чоботи не лише захистять вас від дощу, але й збережуть тепло. Без такого спорядження ваша риболовля може завершитися раніше, ніж ви планували, через промоклі ноги або холод.

Також не забудьте взяти з собою парасольку, яка допоможе зберегти сухим місце ловлі, і термос з гарячим напоєм для зігрівання.

Дощ - майже запорука великого улову (фото: Pexels.com)

Поради для успішної риболовлі

Однією з найважливіших порад є ловля риби перед бурею. Перед негодою риба стає дуже активною через низький тиск, і це сприяє інтенсивному клюванню.

Після бурі риба зазвичай поводиться менш активно. Якщо ж ви ловите хижу рибу, то доцільно використовувати більш шумні та яскраві приманки. Умови поганої видимості в воді вимагають допомогти рибі знайти вашу приманку.

Мирну рибу можна знайти в місцях, де в водойму впадають потоки дощової води, яка приносить з собою корм.

Риболовля з підвітряної сторони та інші нюанси

Якщо дощ супроводжується вітром, найкращим рішенням буде ловити з підвітряної сторони, закидаючи приманку біля берега. Вітер і хвилі зносять у прибережну зону личинок, насіння та інших комах, які є кормом для риби.

Також варто звернути увагу на швидкість проводки - в дощ риба часто реагує на більш швидку і агресивну подачу приманки. Експериментуйте зі швидкістю, адже результати можуть вас здивувати.

У деяких випадках доцільно підняти приманку ближче до поверхні, оскільки риба може бути більш активною у верхньому шарі води.

У хмарну погоду риба клює краще (фото: Pexels.com)

Що взяти з собою на риболовлю в дощ?

Окрім стандартного рибальського спорядження, варто додатково підготуватися до погодних умов. Не забудьте про непромокальний одяг та чоботи, рибальську парасольку для захисту від дощу і термос з гарячим напоєм для зігрівання.

Все це допоможе вам почуватися комфортно та отримати задоволення від риболовлі, навіть якщо погода не радує.