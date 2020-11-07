Утилізація авто в Україні: як провернути процес без документів

Експерти розповіли, як відправити авто на утилізацію без документів
Автовласники іноді стикаються з ситуаціями, коли їм необхідно утилізувати свою машину. Причини можуть бути різні – машина не піддається відновленню після ДТП, вона була затоплена, зруйнована стихійними лихами або застаріла до такої міри, що її немає сенсу відновлювати. Але при цьому часто буває так, що документи на такий автомобіль вже втрачені. А за законами України, для процедури утилізації авто від власника необхідно отримати номери та реєстраційні документи на транспортний засіб.
Експерти розповіли, як правильно утилізувати автомобіль, у якого закінчилися всі терміни придатності, але при цьому на нього не залишилося ніяких паперів. Про це пише видання Bigmir.net.
Найпопулярнішими причинами відсутності документів на автомобіль експерти назвали такі:
За законодавством, без документів на транспорт, його не можна експлуатувати. Якщо ще й авто в жахливому стані, то власники воліють не витрачати кошти на відновлення, а просто віддати на вибракування. Але без документів це зробити дуже складно.
Якщо на автомобіль були виписані штрафи, то їх потрібно погасити до того, як звертатися в ТСЦ МВС, оскільки заборгованості в момент видачі довідки про зняття з реєстрації, можуть істотно загальмувати весь процес і від власника будуть вимагати погасити всі борги.
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