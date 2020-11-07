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Утилізація авто в Україні: як провернути процес без документів

Субота 07 листопада 2020 14:24
Утилізація авто в Україні: як провернути процес без документів
Як утилізувати авто в Україні (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Експерти розповіли, як відправити авто на утилізацію без документів

Автовласники іноді стикаються з ситуаціями, коли їм необхідно утилізувати свою машину. Причини можуть бути різні – машина не піддається відновленню після ДТП, вона була затоплена, зруйнована стихійними лихами або застаріла до такої міри, що її немає сенсу відновлювати. Але при цьому часто буває так, що документи на такий автомобіль вже втрачені. А за законами України, для процедури утилізації авто від власника необхідно отримати номери та реєстраційні документи на транспортний засіб.

Експерти розповіли, як правильно утилізувати автомобіль, у якого закінчилися всі терміни придатності, але при цьому на нього не залишилося ніяких паперів. Про це пише видання Bigmir.net.

Найпопулярнішими причинами відсутності документів на автомобіль експерти назвали такі:

  • Втрата документів через неналежне зберігання
  • Крадіжка документів на автомобіль
  • Втрата документів в результаті непередбаченої ситуації або стихійного лиха

За законодавством, без документів на транспорт, його не можна експлуатувати. Якщо ще й авто в жахливому стані, то власники воліють не витрачати кошти на відновлення, а просто віддати на вибракування. Але без документів це зробити дуже складно.

Порядок утилізації авто без документів:

  • Написати в найближчому ТСЦ МВС заяву про необхідність зняти автомобіль з обліку з метою утилізації.
  • Показати документ, який підтверджує право власності на автомобіль або ж довіреність на авто від власника.
  • Відповідно до загальної процедури, необхідно надати всі наявні документи на машину, включаючи номерні знаки
  • Якщо цього немає, то доведеться написати заяву, в якому ви опишете причину відсутності документів або номерів. При цьому в разі виявлення документів чи номерів, ви зобов'язуєтеся тут же повідомити про це інспектора поліції.
  • Після цього необхідно отримати довідку про зняття з реєстрації або виписку з реєстру про вчинення дії.

Якщо на автомобіль були виписані штрафи, то їх потрібно погасити до того, як звертатися в ТСЦ МВС, оскільки заборгованості в момент видачі довідки про зняття з реєстрації, можуть істотно загальмувати весь процес і від власника будуть вимагати погасити всі борги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робити водіям, якщо поліція зупинила авто без причини.

А також розповідали про те, що в Україні ввели нові дорожні стандарти для водіїв.

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