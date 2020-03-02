Утилизация авто: в МВД рассказали, как снять машину с учета

Утилизация авто в Украине (выбраковка) необходима, когда автомобиль приходит в непригодное для эксплуатации состояние. Первым делом, что нужно сделать, так это снять машину с учета. Это можно сделать в любом территориальном сервисном центре Министерства внутренних дел.

В МВД также подчеркнули, что в отличие от других операций снятие с учета не требует физического присутствия самого автомобиля. Владельцу авто, или его представителю необходимо взять переделенный пакет документов и принести все это в центр предоставления административных услуг.

Документы, которые необходимы для снятия авто с учета

Заявление установленного образца (заполняется в ТСЦ)

Документ, удостоверяющий личность;

Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (для физических лиц - нотариально удостоверенная доверенность)

Регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;

Свидетельство о регистрации ТС (технический паспорт) (при наличии);

Номерные знаки (при наличии);

Для физических лиц: при отсутствии номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС - объяснение;

Для юридического лица: при отсутствии номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС - акт служебного расследования, доверенность, оформленная в установленном порядке, копия решения владельца, заверенная в установленном порядке (для организаций с государственной формой собственности - согласие или разрешение соответствующих субъектов управления имуществом), приказ на назначение ответственного лица, акт на выбраковку;

При похищении номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС - постановление (справка) органа внутренних дел об отказе в возбуждении уголовного дела по факту похищения номерных знаков (знака), свидетельства о регистрации ТС (технического паспорта), или постановление (справка) о возбуждении уголовного дела.

Вся процедура должна занять не более одного рабочего дня с момента обращения. Стоит отметить, что после выбраковки транспортного средства восстановления регистрации будет невозможно.

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