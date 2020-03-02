Утилизация авто: в МВД рассказали, как снять машину с учета

Утилизация авто в Украине (выбраковка) необходима, когда автомобиль приходит в непригодное для эксплуатации состояние. Первым делом, что нужно сделать, так это снять машину с учета. Это можно сделать в любом территориальном сервисном центре Министерства внутренних дел.
В МВД также подчеркнули, что в отличие от других операций снятие с учета не требует физического присутствия самого автомобиля. Владельцу авто, или его представителю необходимо взять переделенный пакет документов и принести все это в центр предоставления административных услуг.
Документы, которые необходимы для снятия авто с учета
- Заявление установленного образца (заполняется в ТСЦ)
- Документ, удостоверяющий личность;
- Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (для физических лиц - нотариально удостоверенная доверенность)
- Регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;
- Свидетельство о регистрации ТС (технический паспорт) (при наличии);
- Номерные знаки (при наличии);
- Для физических лиц: при отсутствии номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС - объяснение;
- Для юридического лица: при отсутствии номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС - акт служебного расследования, доверенность, оформленная в установленном порядке, копия решения владельца, заверенная в установленном порядке (для организаций с государственной формой собственности - согласие или разрешение соответствующих субъектов управления имуществом), приказ на назначение ответственного лица, акт на выбраковку;
- При похищении номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС - постановление (справка) органа внутренних дел об отказе в возбуждении уголовного дела по факту похищения номерных знаков (знака), свидетельства о регистрации ТС (технического паспорта), или постановление (справка) о возбуждении уголовного дела.
Вся процедура должна занять не более одного рабочего дня с момента обращения. Стоит отметить, что после выбраковки транспортного средства восстановления регистрации будет невозможно.
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