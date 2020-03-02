Утилізація авто: у МВС розповіли, як зняти машину з обліку

Утилізація авто в Україні (вибракування) необхідна, коли автомобіль приходить у непридатний для експлуатації стан. Найперше, що потрібно зробити, так це зняти машину з обліку. Це можна зробити в будь-якому територіальному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ.

У МВС також підкреслили, що на відміну від інших операцій зняття з обліку не вимагає фізичної присутності самого автомобіля. Власнику авто, або його представнику необхідно взяти переделенный пакет документів і принести все це в центр надання адміністративних послуг.

Документи, які необхідні для зняття авто з обліку

Заява встановленого зразка (заповнюється в ТСЦ)

Документ, що посвідчує особу;

Документ, що посвідчує особу уповноваженого представника (для фізичних осіб - нотаріально засвідчена довіреність)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків;

Свідоцтво про реєстрацію ТЗ (технічний паспорт) (при наявності);

Номерні знаки (у разі наявності);

Для фізичних осіб: при відсутності номерних знаків чи свідоцтва про реєстрацію ТЗ - пояснення;

Для юридичної особи: при відсутності номерних знаків чи свідоцтва про реєстрацію ТЗ - акт службового розслідування, довіреність, оформлена в установленому порядку, копія рішення власника, завірена в установленому порядку (для організацій з державною формою власності - згоду або дозволу відповідних суб'єктів управління майном), наказ на призначення відповідальної особи, акт на вибракування;

За викрадення номерних знаків або свідоцтва про реєстрацію ТЗ - постанова (довідка) органу внутрішніх справ про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом викрадення номерних знаків (знака), свідоцтва про реєстрацію ТЗ (технічного паспорта), або постанова (довідка) про порушення кримінальної справи.

Вся процедура повинна зайняти не більше одного робочого дня з моменту звернення. Варто зазначити, що після вибракування транспортного засобу відновлення реєстрації буде неможливо.

Раніше повідомлялося про те, що власникам "евроблях" пропонують нові умови розмитнення авто. У Раді зареєстрували законопроект, в якому для учасників АТО пропонуються особливі умови розмитнення.

Ми також писали про те, що після повернення техогляду українців очікують штрафи до 34 тисяч гривень.