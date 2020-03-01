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"Евробляхерам" подготовили приятный сюрприз: кого коснутся изменения

STYLERАвто    01.03.2020 - 15:00
"Евробляхерам" подготовили приятный сюрприз: кого коснутся изменения
Евробляхи в 2020 - какие изменения поджидают водителей

"Евробляхерам" предлагают новые условия растаможки авто

Водителям "евроблях" приготовили приятный сюрприз: в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором для участников АТО предлагаются особые условия растаможки автомобилей.

Им будет дана возможность выплатить акциз и НДС в течении 36 месяцев равными частями, при этом не будут насчитываться проценты за рассрочку.

Стоимость сертификации, услуги брокеров и пошлины также включат в расходы на растаможку автотранспорта. В документе речь идёт об легковых авто, автобусах, а также грузовиках общая масса которых не должна превышать 3,5 тонн, мотоциклах и прицепах к ним в количестве не более одного для каждого типа ТС.

Каждый АТОшник сможет воспользоваться рассрочкой единожды до 1 января 2025 года. Автомобили, которые были выпущенные до 1 января 2006 года и те, которые выпущены в России, не подпадают под условия законопроекта.

Если Рада проголосует позитивно, то помимо заявления на рассрочку придется предоставить еще и гарантию в качестве денежного залога, а именно банковская гарантия или полная сумма растаможки, оставленная на таможне.

Напомним, что в Украине за растаможку автомобилей можно будет не платить - такое новшество с льготами касается ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, которые имеют I и II категории инвалидности.

Мы писали, что под Киевом патрульные изъяли "евробляху" и требовали взятку.

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