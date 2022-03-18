Как правильно действовать при потере имущества в результате военной агрессии: инструкция

Война России против Украины стала причиной того, что украинцы начали терять свое жилье и имущество. Существует процедура, по которой пострадавшие могут зафиксировать свои потери.

Об этом рассказала киевский депутат Ксения Семенова на своей странице в Facebook.

"Очень надеюсь, что эта информация вам не понадобится. Но лучше прочтите и обращайтесь к нашей команде, если нужна помощь", - написала депутат.

Алгоритм действий, если во время войны вы потеряли жилье или транспорт:

Фиксируем разрушение

1. Обязательно храните документы о праве собственности на имущество, технический паспорт, по возможности - сделайте из них копии, а также актуальную выписку о нахождении имущества в собственности из Государственного реестра прав на недвижимое имущество (реестр сейчас работает с перебоями, поэтому попробуйте на портале Дія).

2. В случае пожара или аварийного состояния – вызовите работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для устранения последствий и составления соответствующего акта, не забудьте получить его копию.

3. Также, обратитесь в соответствующую районную госадминистрацию с заявлением о составлении акта обследования жилья или же попытайтесь составить акт разрушения самостоятельно с соседями. Соседи в данной ситуации – люди важные, поэтому если они стали свидетелями разрушения (пожара, обстрела и т.п.) – зафиксируйте их письменные объяснения.

4. Самостоятельно произведите фото- и видеофиксацию разрушений, а при наличии – собирайте и храните статьи, фото и видео СМИ по соответствующим фактам.

5. Относительно жилья – попробуйте собрать квитанции на движимое имущество (например, бытовую технику, находившуюся в доме), фото имущества до и после.

6. Обратитесь с заявлением о преступлении в правоохранительные органы с предоставлением вышеперечисленных доказательств разрушения имущества и обязательно получите выписку из Единого реестра досудебных расследований.

7. Материалы позже также загрузите на сайт https://damaged.in.ua/

Это ресурс, собирающий доказательства преступлений РФ для дальнейшего возмещения.

8. Важно - по максимуму собирать все возможные доказательства разрушения, которые в дальнейшем понадобятся.

Акты о разрушении имущества, составленные ГСЧС и органами местной власти, подробная фото/видеофиксация недвижимости или другого имущества до и после событий, информация из СМИ, показания соседей, очевидцев, в которых подробно описаны обстоятельства повреждения и их характер, выдержка из ЕРДР.

Относительно страховых выплат

1. Наступление страхового случая на территории, где действует военное состояние, теоретически не является основанием для отказа в страховой выплате.

2. Однако, скорее всего, страховщики не будут выплачивать ущерб, причиненный имуществу в результате военных действий — обстрелов, бомбардировок и т.д. Это обычное исключение в договорах страхования имущества.

3. На всякий случай – советую еще раз внимательно перечитать ваш договор, вдруг это исключение у вас не указано.

То есть, например, владельцы застрахованных авто и домов, которые были уничтожены в результате вражеских обстрелов, вряд ли получат страховое возмещение, а вот выплату за классическое ДТП – да.

4. Кстати, премьер-министром Украины анонсировано начало сбора информации о поврежденном и разрушенном жилье из-за войны.

5. Украинцы, оставшиеся без жилья из-за действий оккупантов, смогут подать заявку на возмещение через Дію уже через неделю.

6. Если такое случилось с вами и чувствуете, что никак не можете собраться с мыслями для бумажных вещей – пишите мне в Facebook или на [email protected], попробуем с командой помочь.