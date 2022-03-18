Как правильно действовать при потере имущества в результате военной агрессии: инструкция
Война России против Украины стала причиной того, что украинцы начали терять свое жилье и имущество. Существует процедура, по которой пострадавшие могут зафиксировать свои потери.
Об этом рассказала киевский депутат Ксения Семенова на своей странице в Facebook.
"Очень надеюсь, что эта информация вам не понадобится. Но лучше прочтите и обращайтесь к нашей команде, если нужна помощь", - написала депутат.
Алгоритм действий, если во время войны вы потеряли жилье или транспорт:
Фиксируем разрушение
1. Обязательно храните документы о праве собственности на имущество, технический паспорт, по возможности - сделайте из них копии, а также актуальную выписку о нахождении имущества в собственности из Государственного реестра прав на недвижимое имущество (реестр сейчас работает с перебоями, поэтому попробуйте на портале Дія).
2. В случае пожара или аварийного состояния – вызовите работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для устранения последствий и составления соответствующего акта, не забудьте получить его копию.
3. Также, обратитесь в соответствующую районную госадминистрацию с заявлением о составлении акта обследования жилья или же попытайтесь составить акт разрушения самостоятельно с соседями. Соседи в данной ситуации – люди важные, поэтому если они стали свидетелями разрушения (пожара, обстрела и т.п.) – зафиксируйте их письменные объяснения.
4. Самостоятельно произведите фото- и видеофиксацию разрушений, а при наличии – собирайте и храните статьи, фото и видео СМИ по соответствующим фактам.
5. Относительно жилья – попробуйте собрать квитанции на движимое имущество (например, бытовую технику, находившуюся в доме), фото имущества до и после.
6. Обратитесь с заявлением о преступлении в правоохранительные органы с предоставлением вышеперечисленных доказательств разрушения имущества и обязательно получите выписку из Единого реестра досудебных расследований.
7. Материалы позже также загрузите на сайт https://damaged.in.ua/
Это ресурс, собирающий доказательства преступлений РФ для дальнейшего возмещения.
8. Важно - по максимуму собирать все возможные доказательства разрушения, которые в дальнейшем понадобятся.
Акты о разрушении имущества, составленные ГСЧС и органами местной власти, подробная фото/видеофиксация недвижимости или другого имущества до и после событий, информация из СМИ, показания соседей, очевидцев, в которых подробно описаны обстоятельства повреждения и их характер, выдержка из ЕРДР.
Относительно страховых выплат
1. Наступление страхового случая на территории, где действует военное состояние, теоретически не является основанием для отказа в страховой выплате.
2. Однако, скорее всего, страховщики не будут выплачивать ущерб, причиненный имуществу в результате военных действий — обстрелов, бомбардировок и т.д. Это обычное исключение в договорах страхования имущества.
3. На всякий случай – советую еще раз внимательно перечитать ваш договор, вдруг это исключение у вас не указано.
То есть, например, владельцы застрахованных авто и домов, которые были уничтожены в результате вражеских обстрелов, вряд ли получат страховое возмещение, а вот выплату за классическое ДТП – да.
4. Кстати, премьер-министром Украины анонсировано начало сбора информации о поврежденном и разрушенном жилье из-за войны.
5. Украинцы, оставшиеся без жилья из-за действий оккупантов, смогут подать заявку на возмещение через Дію уже через неделю.
6. Если такое случилось с вами и чувствуете, что никак не можете собраться с мыслями для бумажных вещей – пишите мне в Facebook или на [email protected], попробуем с командой помочь.
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