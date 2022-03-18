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Як усиновити або взяти під опіку малюка під час війни. І яким фейкам вірити категорично не можна

Новость на русском →
П'ятниця 18 березня 2022 18:17
Як усиновити або взяти під опіку малюка під час війни. І яким фейкам вірити категорично не можна Фото: як усиновити або взяти під опіку дитину під час війни (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Інтернеті з'явилося багато пропозицій про нібито швидке усиновлення дітей-сиріт, яких вивезли із зони бойових дій в Україні. Однак всі ці пропозиції є фейком і існує певна процедура, за якою можна взяти малюка під тимчасову або постійну опіку.

Якої інформації про усиновлення вірити не можна і як оформити опіку над дитиною у воєнний час-читайте в Styler.

Не вірте фейкам

Як повідомили у Центрі протидії дезінформації, повідомлення в стилі "усиновити дитину швидко" або" візьміть дитину-сироту в добрі руки" – фейк.

"Попереджаємо: це - фейк! Він розрахований зробити з тих, хто готовий взяти дитину, в кращому випадку - жертву шахраїв, в гіршому – порушниками українського законодавства. Адже торгівля, передача або отримання дитини падають під дію ст. 146 Кримінального кодексу України та караються позбавленням волі на терміни від 5 до 12 років! Україна не "роздає "дітей-сиріт!"- сказано в повідомленні.

Також вказується, що якщо буде потрібна якась допомога-то про це будуть по офіційних каналах.

Зараз в Україні діє спрощена процедура, але не усиновлення дітей, а опіки або взяття під патронат. Для будь-якої з процедур (усиновлення, опіки або патронату) дуже довгий процес збору документів і відомостей.

Навіть для найпростішої процедури патронату, потрібно не менше 7 документів і проходження спеціального навчання.

Як оформити опіку або патронат у воєнний час

В Офісі президента розробили спеціальну пам'ятку для дорослих, які хочуть оформити тимчасову опіку або патронат над дітьми, які залишилися без батьків.

Також можна дати тимчасовий притулок дитині-сироті. Для цього потрібно скористатися чат-ботом "Дитина не сама".

Опікунам потрібно мати пакет необхідних документів та облаштоване житло для дитини. А також потрібно бути готовими до постійної співпраці зі службою з прав дітей та психологами.

Як усиновити або взяти під опіку малюка під час війни. І яким фейкам вірити категорично не можнаНадати допомогу українським дітям можуть також профільні організації, в тому числі й в іноземних державах. У чат-боті "Дитина не сама" є спеціальний розділ – для іноземців.

Потрібно залишити там заявку і подати всі необхідні документи.

Як усиновити або взяти під опіку малюка під час війни. І яким фейкам вірити категорично не можнаТакий тимчасовий устрій дітей можливий для тих дітей, які позбавлені батьківського піклування, у яких місцезнаходження батьків або законних представників з'ясовується. Наприклад, дитину евакуювали із зони бойових дій за кордон, і вона тимчасово розлучена з рідними.

Усиновити можна тільки дитину-сироту і дитину, яка позбавлена батьківського піклування. Також під категорію усиновлення потрапляють діти, чиї батьки підписали нотаріальну згоду на усиновлення. І така дитина повинна перебувати на спеціальному обліку.

Як усиновити або взяти під опіку малюка під час війни. І яким фейкам вірити категорично не можна

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, Як правильно оформити всі документи в разі втрати майна або житла в результаті агресії РФ.

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